Domani a Luzzi l’inaugurazione della sede del candidato Giuseppe Giorno (M5S)

Domenica 21 settembre alle 10, in Contrada Cavoni, a Luzzi, verrà inaugurata la nuova sede elettorale di Giuseppe Giorno, candidato al Consiglio Regionale della Calabria per il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Nord. All’evento interverrà l’onorevole Anna Laura Orrico, Coordinatrice Regionale del Movimento 5 Stelle.

La sede aprirà ufficialmente le sue porte alla cittadinanza. E sarà un punto di riferimento per il territorio, dedicato all’ascolto e al confronto con i cittadini.

«Non si tratta di un luogo dedicato esclusivamente alla campagna elettorale – tiene a sottolineare Giuseppe Giorno – ma vuole rappresentare la casa di chi crede in una politica vicina alle persone. Dove ascoltare i bisogni reali dei cittadini per poi tradurli in proposte concrete. Il nostro obiettivo è restituire alla Calabria il diritto alla Salute, al lavoro dignitoso e a un futuro migliore».

L’onorevole Anna Laura Orrico, che parteciperà all’inaugurazione, ha affermato: «La sfida per cambiare la Calabria parte dai luoghi simbolo della partecipazione come questa sede. Sosteniamo Giuseppe Giorno perché rappresenta la voce di chi vuole combattere le ingiustizie e costruire opportunità per tutti».