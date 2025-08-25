Atto vandalico a Cetraro (Cs): danneggiati i finestrini dell’auto di una biologa in servizio all’ospedale cittadino

Atto vandalico ai danni di una dirigente biologa in servizio al laboratorio analisi dell’ospedale di Cetraro. Nella notte sono stati danneggiati i vetri della sua automobile.

Ferma condanna per quanto accaduto è giunta dai sindaci di Paola, località di origine della donna, Roberto Perrotta, e dal sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta. I sindaci hanno espresso solidarietà e vicinanza alla professionista confidando nel lavoro delle forze dell’ordine.

Anche la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ha espresso la propria vicinanza e quella dell’ente: “Alla professionista, stimata e conosciuta per dedizione e competenza, va tutta la mia solidarietà e – dichiara Succurro – il mio sostegno personale e istituzionale”.

“Esprimo vicinanza – aggiunge la presidente – anche al sindaco Giuseppe Aieta, che si impegna ogni giorno per tutelare la sua comunità, e a tutti i cittadini di Cetraro, già provati da altri segnali inquietanti. Episodi come questo non possono né devono essere sottovalutati, perché la violenza è la spia di patologie sociali da affrontare a fondo”. “Mi auguro che le forze dell’ordine riescano a individuare presto i responsabili di questo gesto vile e inaccettabile. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. È prioritario – sottolinea Succurro – tutelare i cittadini e quanti lavorano ogni giorno in contesti delicati come quelli sanitari”. La presidente ricorda, inoltre, l’impegno concreto della Provincia di Cosenza sul fronte della sicurezza, che “ha da poco acquistato un immobile in cui sorgerà la nuova caserma dei carabinieri”.

“Episodi come questo – conclude – devono unire ancora di più le istituzioni e la comunità. Continuiamo a lavorare insieme per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare la loro serenità”.