“Io penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni e senza slanci sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio, una specie di cinghiale laureato in matematica pura” - Fabrizio De Andrè
HomeCalabriaCosenzaSan Giovanni in Fiore (Cs), nasce l'associazione "Siamo tutti Serafino nel segno...
CalabriaCosenza

San Giovanni in Fiore (Cs), nasce l’associazione “Siamo tutti Serafino nel segno di Antigone”

Si è svolta mercoledì scorso a San Giovanni in Fiore la presentazione dell’associazione “#siamo tutti Serafino nel segno di Antigone”, nata in seguito alla morte di Serafino Congi, il 48enne padre di due bambine deceduto per infarto in ambulanza dopo una lunga attesa per il trasferimento dall’ospedale di San Giovanni in Fiore a quello di Cosenza.

L’associazione – si legge in un comunicato stampa – si prefigge di mantenere l’attenzione e la memoria sul caso si Serafino e di essere punto di riferimento per le vittime di malasanità nel territorio calabrese. L’avvocato Caterina Perri, moglie di Serafino, ha ripercorso con parole profonde il dolore di quei momenti e la scelta di fondare l’associazione.

«Potevamo disperarci privatamente – ha detto – oppure incanalare la sofferenza in qualcosa di positivo per la comunità. Abbiamo scelto la seconda strada, perché ognuno di noi potrebbe trovarsi nella condizione in cui si è trovato Serafino. È necessario rompere il silenzio, pretendere verità e giustizia e chiedere trasparenza a chi ha responsabilità di governo».

Jennifer Congi, sorella di Serafino, ha dato con tanta forza voce alla richiesta di verità e giustizia per il fratello e per la sua famiglia, ricordando il silenzio dell’Asp di Cosenza, che non ha mai reso pubblici gli esiti dell’inchiesta interna avviata il 7 gennaio 2025 sulla morte di Serafino. È intervenuta poi Caterina Basile, che ha letto una lettera di vicinanza di Mario Oliverio, già presidente della Regione Calabria, e un testo elaborato dal comitato locale Si(la) Salute Bene Comune, che lo stesso comitato avrebbe voluto presentare nell’ultimo Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore. Il documento è stato integrato con le parole pronunciate da Caterina Perri nel maggio scorso a Catanzaro, durante un’importante iniziativa sulla sanità pubblica.

Vincenzo Mancina ha donato all’associazione un’opera pittorica, raffigurante il cammino di affetto e solidarietà per Serafino Congi e la strada da percorrere, uniti, per migliorare i servizi sanitari. Maria Costanza Barberio, educatrice dell’associazione Fiori Florensi, ha illustrato il lavoro del suo collettivo, sempre vicino alla famiglia di Serafino.

Salvatore Veltri, dell’associazione I Spontanei, ha sottolineato l’importanza di un voto responsabile per cambiare la sanità pubblica. Sono intervenuti anche Maria Gabriella Militerno, cittadina e componente del comitato civico 18 Gennaio, che ha sottolineato l’esigenza di potenziare il locale servizio di emergenza-urgenza, e Salvatore Mirarchi, del comitato Si(la) Salute Bene Comune, che ha ricordato come San Giovanni in Fiore abbia perso opportunità rinunciando, in passato, a fare parte della rete sanitaria del territorio crotonese.

Il giornalista Emiliano Morrone, dopo aver espresso apprezzamento per la nascita della nuova associazione, ha ricostruito le responsabilità dei governi nazionali e dei vertici regionali nell’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, riassumendo anche gli obiettivi di una proposta di legge elaborata di recente dal comitato autonomo La Cura per l’assistenza ospedaliera nelle aree montane.

Infine, il consigliere comunale di San Giovanni in Fiore, Antonio Barile, ha denunciato l’indifferenza della politica rispetto alla sanità locale e ha proposto di organizzare un incontro pubblico con i candidati alla presidenza della Regione Calabria.

L’iniziativa è stata seguita da un pubblico numeroso, che ha apprezzato la nascita dell’associazione, promossa dall’avvocato Perri, dalla sorella e dalla mamma di Serafino e da altre donne impegnate nel sociale.

Articolo PrecedenteCassano, Garofalo: “Occupazione Gaza City, il più grande disastro umanitario della storia”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Cortale (Cz), vigili del fuoco salvano gatto intrappolato

Gagliato (Cz), tutto pronto per l’evento “Borghi e Appartenenze – Il viaggio del ritorno alle origini”

“Battaglie di Libertà”, Saverio Zavettieri presenta il suo libro ad Africo (RC)

Movimento Indipendenza Calabria: “Nostro messaggio chiaro ed inequivocabile, qualcuno ha frainteso”

“The Fairies Evening”, a Pizzo arriva “La Notte Bianca” per il sociale

Cure pediatriche, dall’Asp di Crotone percorso terapeutico per ridurre dolore, ansia e stress nei bambini

Cassano, Garofalo: “Occupazione Gaza City, il più grande disastro umanitario della storia”

Due “Gold” e quattro “Rosso” per Spadafora 1915 al “The WineHunter Award”: Calabria in primo piano al Merano WineFestival, il salotto del vino altoatesino

Domato vasto incendio a superfici boscate, macchia mediterranea e un uliveto nel Vibonese

Famiglie in festa a Villa San Giovanni

Lido balneare abusivo sequestrato a San Leonardo di Cutro (KR)

Cuzzupi: “Una commissione operativa per risolvere strutturalmente la questione alloggi per i fuori sede”

Gioia Tauro (RC): scoperto “mini zoo” abusivo. Animali protetti detenuti illegalmente e sanzioni per oltre 20mila euro

Morto il giovane ferito alla gola nella rissa avvenuta a Le Castella: la famiglia decide di donare gli organi

Dalla costa allo shaker: la Calabria degli amari conquista la scena nazionale della mixology

Antoniozzi (FdI): “Sia campagna elettorale di contenuti”

Tutto pronto per il tanto atteso “Cinquefrondi Summer Fest”: arrivano tra gli altri Camil Way, Eman, Sarah Toscano

Progetto “EDUCA”, donata attrezzatura sportiva al Centro Giustizia Minorile per la Calabria

Reggina Primavera: romantica reunion a distanza di 33 anni dalla storica finale contro il Torino

Torna a Diamante “7 giorni con le donne per i diritti umani” per riflettere sull’equità di genere e sui diritti umani

Muraca (Pd): “Mobilità al Gom di Reggio, una procedura opaca che offende la trasparenza. Si proceda alla doverosa pubblicità della procedura di mobilità volontaria...

Salgemma Lungro Festival, chiusa l’edizione 2025 con il finale al Rifugio Campolongo

Cure a misura di bambino: l’Asp di Crotone adotta un percorso di sedazione innovativo per la sedazione pediatrica

Al Festival Euromediterraneo di Altomonte arrivano Enzo Salvi e Gene Gnocchi

Nel Museo archeologico nazionale di Vibo Valentia il convegno “Visioni dell’Aldilà in Magna Grecia. Riflessioni intorno alla Tomba 19 di Hipponion”

Factory Area Festival al Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro, grande successo per la prima giornata e stasera si fa il bis con...

Il 31 agosto a Crotone “Pedalando per la Pace: Salviamo i Bambini”

Le Notti dei Folli, il programma completo del festival a Siderno

A Bisignano al via il progetto “Baskettiamo” della Bim Bum Basket

Expo Fata 2025, Unpli Calabria al fianco della Fondazione Mancuso

Come viene applicata l’intelligenza artificiale nell’interfaccia dei casinò online – Il parere degli esperti di Fat Pirate

Il 22 agosto a Oppido Mamertina (RC) Max Gazzé in concerto con la Calabria Orchestra

Europa Verde Calabria: “Candidatura Tridico è notizia importante”

ReggioFest 2025 inaugura “AGAPE”, il festival che racconta le sfumature dell’amore

Rifondazione: “Con Tridico possibile cambiamento in Calabria”

Oliverio a moglie Congi: “Associazione ‘#Siamo tutti Serafino nel segno di Antigone’ è simbolo di lotta”

Spot sul MID, ad Annalisa Insardà premio Azzurra Film per interpretazione e talento

AmaraCalabria contest 4° edizione: a Reggio Calabria l’1 settembre

“20 anni di nuova vita”, domenica a Reggio Calabria Giusy Versace celebra il “compleanno della sua rinascita”

Il cordoglio del sindaco Caruso per la scomparsa di Giorgio Sganga

IX Borgia Film Festival: ecco i premiati

A Cirò torna la rassegna “Note piccanti nel borgo”

Crisi e nuove abitudini: l’auto si fa leggera con il noleggio a lungo termine

“Le Dee di Epizefiri 2025″, a Siderno torna l’evento di beneficenza per l'”Angela Serra”

Un tuffo nel passato degli uffici giudiziari a Cropani: presentato il libro di Tommaso Stanizzi

A Montalto Uffugo torna il Festival Internazionale della Lirica “Ruggiero Leoncavallo”: presentato il programma della XXIII edizione

Antibiotico-resistenza, importante ricerca dell’Università Magna Græcia di Catanzaro pubblicata sul Journal of Medicinal Chemistry

“Amor ch’a nullo amato: viaggio nell’amore tra letteratura e vita” al Parco archeologico di Castiglione di Paludi

AV Salerno-Reggio Calabria, Loizzo (Lega): “Ok a gara per Galleria Santomarco passo avanti verso collegamenti moderni e sicuri”

Sapore di Mare 2025: si conclude la terza edizione tra gusto, musica e cultura nella marina di Catanzaro

Partiti gli interventi del project financing della pubblica illuminazione. Franz Caruso: “Progetto strategico che proietta Cosenza verso obiettivi comunitari”.

Gioco responsabile e controllo del bankroll: l’opinione degli esperti di Bigclash casino

Regionali, annullata la riunione dei partiti del “Progetto Riformista”

Catanzaro, Veraldi (Azione): “Quartiere Santa Maria abbandonato”

Raddoppio galleria ‘Santomarco’, Minasi (Lega): “Passaggio strategico per Alta Velocità”

Calabria, Novello (Anci) interviene sull’emergenza cinghiali: “Bisogna riconoscere e valorizzare il ruolo dei cacciatori”

Regionali, l’endorsement di Lucano per Tridico: “Una speranza per la Calabria

“Cimitero degli orrori” a Tropea, arriva la prima condanna definitiva: due anni e quattro mesi per Roberto Contartese

Regionali, sarà Tridico l’avversario di Occhiuto: “Disponibile a candidarmi in Calabria”

Somministrazione e vendita di alimenti, l’amministrazione incontra l’Asp in vista della fiera di Portosalvo

Trebisacce: la moda di Elio Guido incanta “La Notte della Fenice”

Rissa tra famiglie a Le Cannella (KR) per manovra azzardata: 7 feriti e 5 arresti

Oggi al via a Catanzaro “Factory Area Festival”, Monteverdi e Costantino: “Il meglio della musica contemporanea sulla terrazza più bella della città”

Regionali, il Pd: “Lavoriamo a coalizione unita, larga e plurale”

Giallo a Gioiosa Jonica: trovato nel centro storico cadavere avvolto in un lenzuolo. Indaga la Procura di Locri

“L’innocenza”, il film giapponese di Hirokazu Koreeda in proiezione al Chiostro di San Domenico a Lamezia Terme

“We are Belvedere”, la Calabria che dialoga col mondo: l’associazione ‘Ricchezze Mediterranee’ assegna il riconoscimento ad Alessandro Crocco per Made in Italy e internazionalizzazione

“Elevata contaminazione di origine fecale”: sequestro in area depuratore a Nardodipace (VV)

Stadio Battaglia a Taurianova non più a porte chiuse, applicata la linea Biasi: approvata delibera con cui l’Asd compartecipa ai lavori

Calcio, Crotone-Benevento: divieto di vendita biglietti ai tifosi campani

DL infrastrutture convertito in legge: novità per l’autotrasporto sui tempi di attesa. La Fit Cisl Calabria: “Ridistribuire indennizzi anche agli autisti”

Carito (PD Lamezia): “La Calabria ancora senza medici d’urgenza: la mancata formazione aggrava la crisi sanitaria regionale”

Il documentario “Ugualmente diversi” con la regista al Cinema Vittoria Sala Rossa di Locri

All’Annunziata la RET CAM, un’apparecchiatura di ultima generazione: il dispositivo medico avanzato utilizzato in collaborazione con gli oculisti

Movimento No Ponte: “Processioni negate e territori abbandonati: miliardi per il Ponte e niente per le aree interne”

Dalla Piana all’Aspromonte: Carabinieri al fianco dei cittadini per un agosto tranquillo

Festival d’Autunno, una “Carmen” intima e travolgente conquista il pubblico

Miss Italia Calabria incontra Miss Framesi Calabria 2025

Uil Calabria: “Il diritto alla mobilità degli anziani va garantito. La Regione risponda e vari subito un piano organico per il Tpl”

Regione: “Ci stringiamo con commozione a famiglie vittime tragedia del Raganello”

Alla chiesa di San Filippo di Pellaro (RC) incontro “Reggina, sogni ed emozioni”

Serraino: “Tornerà a nuova vita l’immobile per la Capitaneria di Porto a Lido, rigenerazione urbana fattore importante per il decoro e la vivibilità”

“Il cibo come metafora nella letteratura di lingua inglese”: stasera incontro a Reggio Calabria

Sunsetland: appuntamento con il violino elettrico internazionale del dj Andrea Casta

Gioia Tauro: minacce di morte a moglie e figlie, arrestato 40enne

Il magico Bustric arriva a Locri

Cittanova ospita la Festa Metropolitana dell’Unità: focus su politiche per l’autonomia delle donne

Narcotraffico internazionale: catturati a Ibiza tre latitanti della ‘ndrangheta

Redel: con il raduno si apre la nuova stagione

Premio Inedito Rhegium Julii 2025. Tutto pronto per il gran galà finale

Reggio: l’Anassilaos ricorda la battaglia di piazza Duomo del 1860

Il 21 e 22 agosto “Culture a confronto” a Tropea

Reggina: possibile presentazione della squadra presso l’Arena dello Stretto

In arrivo in Calabria Enrico Brignano: il 27 agosto al Teatro Parco Mitoio di Lamezia Terme con il suo nuovo show “Bello di mamma”

Casi botulino, Anniballi (ISS): “Le cure funzionano, ma il recupero può essere lungo”

Inaugurazione asilo comunale a Nordodipace

Martino (coordinatore Democraticamente Uniti per la Calabria): “Alle prossime elezioni sosterremo Forza Italia”

Villa San Giovanni diventa “Comune amico delle Tartarughe Marine”

Collettivo Aurora: “Quando un parto diventa notizia: il persistente ruolo oppressivo di un certo giornalismo sul corpo e le scelte delle donne”

Cosenza, il sindaco Caruso: “Intitoleremo una strada della città a Padre Fedele, per ricordarne figura e carisma”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook