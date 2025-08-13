Anche l’Amministrazione Comunale di Rende piange la morte di padre Fedele

L’ Amministrazione Comunale esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Padre Fedele Bisceglie.

Il frate degli ultimi si è contraddistinto, nel corso della sua vita, per una generosa attenzione verso gli esclusi e gli emarginati.

“Possiamo dire che è stato un sacerdote che ha lasciato il “segno” della sua attività, sia tramite la fondazione dell’Oasi Francescana che tramite le numerose missioni in Africa.

La sua passione per il Cosenza calcio ha permesso a molti di avvicinarsi alle sue opere, diventando un punto di riferimento per i tifosi – ultrà e non solo.

Dobbiamo ricordare, infine, la sua triste vicenda giudiziaria che lo ha duramente provato, conclusa con l’accertamento della verità e con una piena assoluzione.

Il Sindaco, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale esprimono il proprio dolore e la vicinanza ai familiari e collaboratori, sicuri che Padre Fedele continuerà ad essere ricordato per la sua fede operosa”.