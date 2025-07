Rintracciati e salvati sette scout dispersi nel territorio montano di Saracena

“Scout dispersi nel territorio montano di Saracena, vogliamo rivolgere un messaggio di apprezzamento e gratitudine a tutte le forze dell’ordine coinvolte nell’operazione di salvataggio dei giovani escursionisti di Napoli. Dal Soccorso Alpino ai Carabinieri, dalla Polizia locale ai vigili del fuoco, fino ai volontari”.

“Registriamo fortunatamente una storia a lieto fine” – dichiara il Sindaco Renzo Russo. “L’appello che ci sentiamo però di rivolgere a quanti amano le esperienze all’aria aperta e che non conoscono il territorio è quello di preferire la prudenza. Bisogna prestare la massima attenzione ed affiancarsi a guide esperte, presenti nel territorio affinché un’esperienza piacevole non si trasformi in un ricordo sgradevole”.

“I fatti sono accaduti lo scorso 30 luglio. A perdere l’orientamento durante un’escursione nelle faggete di Novacco erano stati 7 scout provenienti da Napoli. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castrovillari. I malcapitati, dopo la segnalazione, sono stati individuati tramite geolocalizzazione. A causa dell’inaccessibilità via terra, è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago VF68 del Reparto Volo di Lamezia Terme. Le operazioni si sono concluse con il recupero in sicurezza dei sette giovani scout. L’intervento si è svolto in piena sinergia tra le squadre di terra e il supporto aereo”.