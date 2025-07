Convocato il consiglio comunale di Cassano all’Ionio per discutere di adempimenti finanziari, nomina delle commissioni consiliari ed emergenza idrica a Sibari

La presidente del consiglio comunale Sofia Maimone ha convocato, ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento, la Civica assise per il giorno 30 luglio 2025 alle ore 19:00 in prima convocazione e giorno 31 luglio alle ore 19:00 in seconda convocazione, presso la sala convegni del Polifunzionale delle Grotte di Sant’Angelo.

Cinque i punti posti all’Ordine del giorno: nomina delle Commissioni consiliari; ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale numero 161 del 08/07/2025, adottata ai sensi dell’Art. 175, comma 4, del Testo unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – annualità 2025 con applicazione di quota di avanzo di amministrazione; assestamento generale di Bilancio e verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio per l’esercizio finanziario 2025, ai sensi degli articoli 175, comma 8 e 193 del Testo unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 /2000; l’iscrizione all’albo comunale delle associazioni del Comitato Popolare “Ritorno a Sibari”; l’emergenza idrica Sibari con una informativa e il relativo dibattito che ne seguirà. Il consiglio comunale sarà visibile sui canali social del Comune di Cassano All’Ionio.