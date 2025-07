Cosenza, presentato il libro di Francesco Capocasale “Pagine di impegno meridionalistico”

Le battaglie per la Calabria, il Meridione ed il Paese che sto portando avanti sono rappresentate e racchiuse nel volume di Francesco Capocasale, che raccoglie gli scritti che egli ha prodotto in questi ultimi anni ed ancora di straordinaria attualità. Si tratta di lotte per superare l’atavico gap, soprattutto infrastrutturale, tra Nord e Sud della penisola e per dare una possibilità di sviluppo al Mezzogiorno così da far ripartire complessivamente la competitività e la crescita dell’Italia”. E’ quanto ha affermato Franz Caruso intervenendo ieri sera alla presentazione del libro di Francesco Capocasale “Pagine di impegno meridionalistico”, nell’ambito dei lavori della Commissione Cultura di Palazzo dei Bruzi presieduta da Mimmo Frammartino.

“Anche Capocasale ha vissuto una importante esperienza di Sindaco nella sua Dipignano – ha proseguito Franz Caruso – e sa bene di quanta responsabilità ed impegno diuturno è pregno questo incarico che ci consegna direttamente la cittadinanza. Nel pieno rispetto di questo impegno, posto in essere sempre al servizio della collettività, ci siamo fatti carico, insieme a tanti altri colleghi sindaci, di una opposizione intransigente contro la scellerata Riforma dell’autonomia differenziata che non solo non rispetta i dettami di solidarietà politica, economica e sociale decantati nella nostra Carta Costituzionale, quanto, contrasta con le politiche di integrazione territoriali e produttive che rispondono ad un modello di sviluppo europeo”. Il sindaco Franz Caruso ha, quindi, ricordato uno dei momenti più esaltanti della battaglia contro la Riforma Calderoli, oggi bloccata dalla Corte Costituzionale, che ha visto la grande mobilitazione della città nella raccolta delle firme per contrastarla. “Ciò a conferma – ha detto – di una comunità attenta ai temi della democrazia e della difesa dell’unitarietà del Paese e della nostra Costituzione”. Il Primo Cittadino ha, quindi, sottolineato l’altro grande scontro portato avanti per avere realizzata l’Alta Velocità Ferroviaria Sa-RC “anche a supporto – ha sostenuto- del Ponte sullo Stretto che, senza l’AV, rischia di rendere la nostra regione terra di passaggio e non certo di sosta. Ma i dubbi sulla sua realizzazione, che ci fanno pensare ad un nuovo scippo, sono tanti e provengono, in estrema sintesi, dal cambio del tracciato originario e sull’assenza del nuovo progetto, senza il quale non può essere impegnata alcuna risorsa”.

“L’Italia non cresce se non cresce il Sud – ha concluso Franz Caruso – di questo dobbiamo essere tutti consapevoli ed il volume di Francesco Capocasale ne sorregge la presa di coscienza. Di questo lo ringrazio e plaudo al suo impegno a favore della nostra terra e della cultura in generale”.

La seduta era stata aperta dall’introduzione del Presidente dell’organismo consiliare Mimmo Frammartino che aveva, tra l’altro, posto l’accento sull’importanza delle riflessioni contenute nel volume di Capocasale, pubblicato da Editoriale Progetto 2000. Alla presentazione, coordinata dalla giornalista Carmela Formoso, sono intervenuti anche la vice sindaco Maria Locanto, Angela Robbe, già presidente regionale di Legacop Calabria, Francesco Lo Giudice, già sindaco di Bisignano e l’editore di Progetto 2000 Demetrio Guzzardi. Al termine dell’iniziativa, la Commissione Cultura del Comune di Cosenza ha consegnato a Capocasale una targa come riconoscimento per il suo impegno politico e culturale.