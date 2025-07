Premio Sila ’49: aperto il bando per la XIV edizione

La Fondazione Premio Sila annuncia l’apertura ufficiale del bando di concorso per la XIV edizione del Premio Letterario “Premio Sila ’49”, uno dei riconoscimenti culturali più longevi e prestigiosi del panorama italiano, da sempre attento alle opere capaci di indagare la realtà contemporanea e di affrontare tematiche di forte rilievo civile.

Il bando 2026 conferma la tradizione del Premio, nato per premiare la narrativa, il saggio e il pensiero che sanno leggere la complessità del presente con coraggio e profondità.

Chi volesse partecipare ha tempo di inviare la propria opera fino alle 12 del 10 novembre 2025. Questa dovrà essere accompagnata da una lettera che indichi la sezione per cui si intenda candidarsi. Conditio sine qua non anche il periodo in cui il testo è stato editato, dall’1 novembre 2024 al 31 ottobre 2025.

Com’è ormai consuetudine, il Premio Sila comprenderà tre sezioni, Letteratura, Economia e Società, e Sguardo da lontano, quest’ultima dedicata a saggi e opere realizzati da autori stranieri o italiani che abbiano a oggetto il Mezzogiorno, visto da una prospettiva esterna. Anche per la quattordicesima edizione, la giuria si riserva la facoltà di assegnare premi speciali.

Tutti i dettagli sul regolamento e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale: www.premiosila49.it