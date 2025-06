Cambio al vertice della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Corigliano-Rossano

Passaggio di consegne alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Corigliano-Rossano. Al Luogotenente C.S. Vincenzo Belfiore, recentemente posto in quiescenza per raggiunti limiti di età, succede il Sottotenente Angelo Michele Gissi, assegnato direttamente dalla Scuola Nautica di Gaeta al termine del Corso di Specializzazione. Al neo Ufficiale, proveniente dal ruolo Ispettori, va il benvenuto del Comandante Regionale Calabria, Gen. D. Gianluigi D’Alfonso, che ha formulato al militare i migliori auguri per il delicato e prestigioso incarico che dovrà assumere.