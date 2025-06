Rsu, la Fillea Cgil vince le elezioni nell’azienda “Heidelberg Materials” di Castrovillari

Quasi un plebiscito. La Fillea Cgil stravince le elezioni della Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) nell’azienda “Heidelberg Materials”, gia “Italcementi”, di Castrovillari, confermandosi, ancora una volta, la prima organizzazione sindacale all’interno della “Cementeria”.

La lista dei candidati della Fillea Cgil ha sfondato, infatti, la barriera dell’80% dei consensi. Si è attestata all’81,82%, e ha eletto come Rsu – si legge in un comunicato stampa del sindacato – due rappresentanti su tre, Antonio Bartolini e Attilio Lucchese, entrambi uscenti.

Le elezioni per il rinnovo della Rsu dell’azienda “Heidelberg Materials” si sono svolte nella mattinata di oggi presso lo stabilimento aziendale sito nel comune di Castrovillari.

“E’ stato quasi un plebiscito per i nostri candidati, ma come Fillea Calabria e come Fillea Cosenza – Pollino siamo estremamente soddisfatti non solo per la larghissima maggioranza assoluta dei voti ricevuti dalla nostra lista, ma soprattutto perché questa mattina la quasi totalità dei lavoratori aventi diritto al voto della “Heidelberg Materials” hanno deposto la loro scheda nell’urna. Il risultato di oggi non è altro che l’ennesima conferma dell’ottimo lavoro fatto dai nostri rappresentanti all’interno del sito industriale di Castrovillari. Un risultato che ci impegna a continuare sulla strada intrapresa tesa a garantire la difesa dei diritti e delle tutele di tutti i lavoratori. Siamo molto lusingati del risultato ottenuto al “Cementificio” perché siamo pienamente convinti che il voto nei luoghi di lavoro rappresenta la massima espressione di democrazia e libertà. Questa mattina una grande maggioranza assoluta dei lavoratori, con il loro voto, hanno inteso dare mandato alla Fillea Cgil e ai suoi rappresentati della RSU a continuare sulla strada tracciata. Ci congratuliamo con gli eletti (Antonio Bartolini e Attilio Lucchese), ringraziamo di cuor tutti coloro che, per l’ottenimento di ciò, si sono impegnati in prima persona e soprattutto quei tanti lavoratori che con il loro voto hanno riconfermato la Fillea, attribuendole l’81,82% dei consensi, come l’organizzazione sindacale più rappresentativa riconoscendola come soggetto credibile, portatore di concretezza, competenza e serietà”, hanno dichiarato, a caldo, Giuseppe De Lorenzo, segretario generale della Fillea Cgil Cosenza – Pollino, e Simone Celebre, segretario generale della Fillea Cgil Calabria.