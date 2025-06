Farmacia territoriale San Giovanni in Fiore, Straface: “Situazione ereditata da passata gestione terrificante sanità. A lavoro per programmare e normalizzare”

La drammatica condizione del servizio sanitario regionale, ereditata dal Presidente Roberto Occhiuto, non si manifesta solo nelle grandi questioni strutturali, ma purtroppo si declina anche e soprattutto nei piccoli presidi o servizi periferici. Siamo tutti solidali ed estremamente comprensivi con i cittadini che patiscono questi disagi e disservizi. Poi, però, c’è chi a questo contrappone solidarietà solo con spirito populistico e polemico e chi, invece, come noi, continua a lavorare ininterrottamente giorno e notte per aggredire e superare i problemi. Anche la questione della Farmacia Territoriale sarà risolta, e non solo con la sostituzione del personale, ma lavorando affinché quel presidio resti aperto tutti i giorni. Prima non era così, e non certo per colpa del Presidente Occhiuto.

AGGREDITA SITUAZIONE ANOMALA E INSOSTENIBILE

È quanto chiarisce e puntualizza la Presidente della Terza Commissione Regionale sulla Sanità, Pasqualina Straface, sottolineando l’impegno del Sindaco e Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, nell’aver immediatamente sollevato la vicenda e ringraziando la collaborazione del management dell’ASP di Cosenza per aver immediatamente fatto fronte a un disagio derivante dall’ennesima caso di carenza di personale all’interno dei presidi territoriali.

COLLABORAZIONE FRUTTUOSA CON L’ASP DI COSENZA

Così come accaduto nelle settimane per l’Ufficio Protesi ed Ausili di San Marco Argentano – ricorda la Presidente – dove si è provveduto a trovare una soluzione definitiva di quel servizio con l’assegnazione del personale dedicato, anche in questo caso, abbiamo agito in massima sinergia con l’ASP di Cosenza e con il Direttore Generale, Antonello Graziano, per attivare con urgenza le procedure di sostituzione del farmacista in servizio presso la Farmacia Territoriale di San Giovanni in Fiore. Il disagio – sottolinea – è stato limitato nel tempo e già superato. Da giovedì 26 giugno, infatti, sarà presente un responsabile ASP, mentre da martedì 1 luglio entrerà in servizio il sostituto ufficiale.

LE SCIAGURE DAL PASSATO E IL LAVORO PER LA NORMALIZZAZIONE

È importante sottolineare – evidenzia ancora la Consigliera regionale – che la Farmacia Territoriale ha negli anni operato solamente nei giorni di martedì e giovedì. Negli altri giorni, invece, il servizio è operativo presso la sede di Rende, dove tutti coloro che ne abbiano necessità possono ritirare i farmaci prescritti. Il nostro obiettivo – annuncia in conclusione Pasqualina Straface – è estendere l’apertura a tutti i giorni, superando le criticità ereditate e garantendo un servizio continuativo ed efficiente alla comunità.