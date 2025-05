Corigliano-Rossano, Madeo: “Il congresso regionale del PD un’occasione per la costruzione dell’alternativa in Calabria”

“La Calabria vive una stagione complessa e difficile. Le emergenze sociali, la questione sanitaria, le carenze infrastrutturali, un inarrestabile fenomeno di spopolamento dei territori, l’invecchiamento della popolazione e l’aumento della disoccupazione sono i connotati di una crisi strutturale che negli ultimi cinque anni, sotto la guida del centrodestra e del presidente Occhiuto, si è andata aggravando. In questo contesto, il Partito Democratico ha il dovere di costruire una credibile alternativa all’attuale Governo regionale, restituendo ai calabresi fiducia, speranza per nuove opportunità e prospettive di vita.

Positiva e punto di forza è la scelta di riconfermare Nicola Irto alla guida del PD calabrese. Il congresso regionale può essere occasione per mettere in campo un progetto di rigenerazione e di rafforzamento del nostro partito come soggetto politico insostituibile per il futuro della Calabria.

2. IL PD NELLA PROVINCIA DI COSENZA: LA NECESSITÀ DI UN CAMBIO DI PASSO.

Nella provincia di Cosenza il Partito Democratico ha progressivamente visto diminuire la propria presenza, centralità politica e capacità di rappresentanza, registrando una preoccupante desertificazione del proprio patrimonio umano e politico, storicamente ricco e di valore. Questa crisi non è espressione di un limite soggettivo di direzione politica. Sarebbe semplicistico scaricare le responsabilità sul segretario uscente. Le criticità organizzative e politiche della federazione provinciale vanno fatte risalire ad una trasformazione profonda dell’agire politico, troppo spesso ridotto alla ricerca di rendite istituzionali e di posizione, incapace di interpretare i nuovi bisogni sociali, specie quelli dei giovani, di innovare gli strumenti, i linguaggi e le modalità di coinvolgimento. Questo arretramento ha indebolito non solo il PD, ma l’intero panorama politico provinciale.

Serve quindi una Federazione Provinciale capace di tornare a essere motore di organizzazione politica, per valorizzare le migliori energie, rimotivare la militanza e promuovere una diffusa rete per un reinsediamento politico ed organizzativo della presenza del PD. Il prossimo congresso provinciale dovrà essere capace di esprimere organismi dirigenti che non siano espressione di logiche pattizie e correntizie ma siano, invece, la risultante di un processo di valorizzazione dei territori, senza condizionamenti di logiche elettoralistiche. Il prossimo congresso provinciale dovrà istituire i comitati zonali territoriali, a cui demandare compiti di direzione politica per la promozione e il coordinamento dell’iniziativa sui territori, in una logica di presenza costante e presidio attivo.

In questo scenario, il circolo del Partito Democratico di Corigliano-Rossano propone prima di tutto un rilancio della propria funzione, anche a sostegno di una opera di riorganizzazione della presenza del PD nell’intera area ionica e nella sibaritide. La città unica con le sue grandi potenzialità è chiamata anche a svolgere un ruolo di riferimento e di raccordo nella provincia e porsi come polo strategico nell’ ambito del sistema territoriale regionale. È richiesta una azione di responsabilità e di nuovo protagonismo politico e sociale.

Un territorio dalle grandi potenzialità umane, culturali, sociali ed economiche, che mai come oggi può essere protagonista delle sfide che riguardano la crescita della Calabria. Con questo orizzonte il PD, nel ribadire il sostegno alla coalizione progressista che governa la città, intende rafforzare sempre di più la propria azione politica al fine di dare un contributo determinante al processo di aggregazioni delle forze progressiste che oggi sono alla opposizione dell’ attuale Governo regionale.

3. LO SVILUPPO DELLA SIBARITIDE E DELLA INTERA AREA IONICA È UNA CONVENIENZA PER LA CALABRIA.

Il PD cittadino invita, pertanto, a promuovere forme di confronto sul territorio su alcuni temi che possono essere caratterizzanti di una proposta di governo alternativa come:

⦁ Creare occasioni di lavoro per le nuove generazioni per frenare l’emigrazione giovanile, migliorare la qualità della vita, frenare lo spopolamento dei centri storici;

⦁ gestire il fenomeno dell’immigrazione che può rappresenta una opportunità di crescita territoriale, garantendo diritti, sicurezza e integrazione;

⦁ potenziare la rete infrastrutturale, con il completamento della ferrovia jonica, l’arrivo dell’alta velocità con lo snodo di Tarsia come obiettivo strategico irrinunciabile, la realizzazione della metropolitana leggera sull’intera fascia ionica per collegarla al sito aeroportuale di Crotone, la piena funzionalità del Porto di Corigliano, che deve diventare snodo fondamentale per il turismo, l’agricoltura sostenibile e, soprattutto, fattore di attrazione di investimenti e riferimento all’interno del bacino del Mediterraneo;

⦁ garantire una sanità pubblica di qualità. La realizzazione del nuovo ospedale di Sibari, progettato e fortemente voluto dai governi regionali di centrosinistra, dovrà essere il fulcro di una politica di effettiva integrazione tra i servizi ospedalieri e quelli territoriali, con l’obiettivo di garantire i livelli essenziali di assistenza anche nei territori marginali e periferici. Il nuovo ospedale dovrà essere un polo d’eccellenza per tutto il territorio provinciale , divenendo un hub complementare all’ospedale regionale di Cosenza e all’Università della Calabria contribuendo alla riduzione del tasso di emigrazione sanitaria regionale. Su questi temi, il circolo del PD di Corigliano Rossano invita i livelli di direzione provinciale e regionale ad un confronto, rifuggendo da qualsiasi rivendicazione campanilistica ma assumendo, in una visione regionalistica, il tema dello sviluppo della piana di Sibari e della intera area territoriale ionica come una convenienza per la Calabria.

4. APRIRE UNA FASE DI CONSULTAZIONE TERRITORIALE.

Il PD di Corigliano-Rossano propone un confronto aperto, a cui tutti i circoli del Partito della provincia possano apportare un contributo, per costruire sul territorio nuove forme di aggregazione plurale ed unitaria, tra le diverse forze democratiche e progressiste, con l’intento di svolgere una fase di autentica consultazione territoriale per la costruzione dal basso dei punti fondanti di una proposta di governo su cui poter chiedere il mandato di fiducia alla maggioranza degli elettori calabresi nelle prossime elezioni regionali.

È ora il momento di unire le forze e di costruire insieme, con coraggio e passione civile, il futuro che la nostra comunità politica merita”.

Così in una nota il segretario PD di Corigliano-Rossano Francesco Madeo.