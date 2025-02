Sara in Danza, Festival Internazionale di Danza

La città di Saracena si prepara a ospitare la prima edizione di “SARA IN DANZA“, festival internazionale che porta nel cuore della Calabria l’eccellenza della danza contemporanea mondiale. Dal 18 al 22 agosto 2025, le strade e i teatri della cittadina in provincia di Cosenza si animeranno con performance, workshop e masterclass di altissimo livello. Il festival ideato e diretto da Alberto Barletta, danzatore originario di Saracena e ormai stella internazionale della danza, vedrà altri tre artisti di fama internazionale protagonisti di questa edizione, ognuno portando la propria unica visione della danza.

Thierry Verger, coreografo e danzatore originario della Nuova Caledonia, rappresenta una delle voci più innovative nel panorama della danza contemporanea. La sua tecnica Modal, sviluppata attraverso anni di studio e sperimentazione, fonde magistralmente elementi della danza classica, contemporanea e jazz con le arti marziali e l’arte equestre. Verger, che attualmente vive e insegna a Parigi, ha collaborato con alcuni dei più prestigiosi nomi della danza, tra cui William Forsythe e Maurice Béjart, creando coreografie per il leggendario ballerino étoile Patrick Dupond. La sua scrittura coreografica, caratterizzata dall’unione di opposti – linee classiche e curve barocche, forza terrena e leggerezza aerea – trova la sua massima espressione sia negli assoli che nelle creazioni di gruppo. Durante il festival Verger condividerà la sua esperienza unica nel campo della danza equestre, frutto della collaborazione con la compagnia Jehol.

Irene Van Zeeland, classe 1986, porta a Saracena l’eredità della prestigiosa tecnica Cunningham, appresa durante la sua formazione tra il Codarts di Rotterdam, l’Università delle Arti di Amsterdam e il Merce Cunningham Studio di New York. Con un’esperienza ventennale nell’insegnamento a livello internazionale, Van Zeeland è riconosciuta per la sua capacità di adattare questa tecnica rigorosa a studenti di ogni livello. Durante il festival, oltre a tenere un corso di tecnica moderna, creerà una coreografia originale che verrà presentata durante lo spettacolo finale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sperimentare il suo approccio unico alla composizione coreografica.

Fabrizio Santi porta nel festival l’energia e l’innovazione della danza urbana contemporanea. Laureato all’ISEF di Roma con il massimo dei voti, ha perfezionato la sua formazione attraverso stage intensivi nelle capitali mondiali dell’hip hop: New York, Philadelphia, Los Angeles e Parigi. Vincitore del Campionato Europeo 2004 con il gruppo “Almost Famous” e coreografo del “Culture Shock Dance Troupe Italy” per Nike Italia, Fabrizio ha collaborato con leggende dell’hip hop come Henry Link, Popin Pete e Buddah Stretch. La sua esperienza come organizzatore del “MAD 4 DANCE TOUR” e le sue apparizioni su Rai 1 e Rai 3 testimoniano il suo ruolo chiave nella diffusione della cultura hip hop in Italia.

A completare il quartetto dei maestri è proprio l’ideatore e direttore artistico Alberto Barletta, con un background che unisce l’eccellenza italiana ed americana. Formatosi tra la prestigiosa Scuola della Scala, il M.A.S. di Milano e la Alvin Ailey School di New York, Barletta ha sviluppato uno stile personale che fonde Modern-Jazz, danza contemporanea e classica. Il suo repertorio spazia dai grandi classici di Rudolf Nureyev e Georges Balanchine alle opere contemporanee di Angelin Preljocaj e Maurice Béjart. La sua esperienza internazionale come danzatore nelle compagnie di Parigi, Lione, New York e Los Angeles, unita al suo ruolo di giudice in concorsi internazionali, porta al festival una prospettiva unica sulla danza contemporanea.

Il festival culminerà in una serata di gala il 22 agosto, dove gli allievi si esibiranno accanto ai maestri in una produzione che unirà i diversi stili e linguaggi esplorati durante la settimana. Le masterclass sono aperte a tutti, danzatori professionisti e amatori per una fusion unica nel suo genere.

Un’occasione unica per Saracena che si appresta a diventare palcoscenico internazionale. Le prenotazioni dall’estero, già attivate, porteranno un incontro tra danzatori italiani ed europei per rendere la Calabria palcoscenico di un evento di alta qualificazione artistica. È possibile iscriversi contattando la direzione artistica direttamente all’indirizzo: info.saraindanza@gmail.com