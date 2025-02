Cambio al vertice della Cisl cosentina: Michele Sapia eletto segretario generale

Alla presenza del Segretario confederale nazionale della Cisl Mattia Pirulli il Consiglio Generale della Cisl cosentina ha accolto le dimissioni del Segretario Generale Giuseppe Lavia, eletto Segretario Generale della Cisl Calabria, che ha retto l’organizzazione per sei anni. Ha poi eletto all’unanimità il nuovo Segretario Generale della Cisl Cosenza nella persona di Michele Sapia, attualmente Segretario generale della FAI CISL Calabria.

«Lascio dopo sei anni intensi ed emozionanti. Una CISL che ha incrementato il numero degli associati e potenziato i servizi erogati per la persona e per il lavoro. Grazie al sostegno delle Federazioni Territoriali abbiamo rafforzato la presenza sul territorio, con sei nuove sedi aperte.

Dal punto di vista politico sindacale – ha detto Giuseppe Lavia introducendo i lavori – abbiamo affrontato tante vertenze per il lavoro e lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi. Abbiamo sempre provato ad arginare la cultura del no. La più grande sconfitta il fallimento dell’investimento Baker Hughes nel porto di Corigliano. Michele Sapia che guiderà la UST, saprà essere all’altezza delle sfide, rafforzando la nostra organizzazione».

Dopo l’elezione, il nuovo Segretario Generale Michele Sapia ha dichiarato nel suo intervento: «In una realtà provinciale così complessa, come quella di Cosenza, sarà fondamentale condividere assieme al sistema delle imprese pubbliche e private, parti sociali, istituzioni e politica nuovi percorsi di confronto e contrattazione sociale territoriale per socializzare temi importanti come il lavoro di qualità, buona viabilità e qualità dei servizi. È necessario costruire una nuova stagione di partecipazione e corresponsabilità per esaltare il valore della sicurezza sul lavoro e sicurezza del territorio, rigenerare le aree interne, favorire una nuova occupazione ed economia dei servizi di qualità, pianificare investimenti su infrastrutture. Siamo convinti che attraverso il confronto, mettendo al centro il lavoro, la persona e il benessere sociale, si possano sviluppare nuove esperienze per uno sviluppo territoriale sostenibile. Saremo impegnati a proseguire nel percorso avviato e farlo assieme alle nostre Federazioni Territoriali per essere protagonisti attivi in un territorio vasto e difficile esaltando la contrattazione e costruendo nuovi percorsi di partecipazione per nuove opportunità e obiettivi a favore del lavoro, comunità e periferie».