Achille Lauro a Palazzo dei Bruzi. Il sindaco Franz Caruso: “Una scelta vincente”

Il sindaco Franz Caruso, insieme al presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca, e ad una folta delegazione di amministratori e consiglieri comunali, ha ricevuto ieri pomeriggio nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, Achille Lauro. L’artista, che ha segnato in città, con il suo apprezzato ed inconfondibile live, il momento di passaggio tra il vecchio ed il nuovo anno, rilanciando l’immagine di Cosenza a livello nazionale, si è intrattenuto piacevolmente con il sindaco Franz Caruso, in un colloquio che è proseguito anche in privato e nel corso del quale ha manifestato un altissimo gradimento per l’accoglienza ricevuta e per l’atmosfera calorosa che ha riscontrato.

” Achille Lauro – ha affermato Franz Caruso – è stata una scelta vincente non solo e non tanto per il grande artista che indubbiamente è, ma anche e, forse soprattutto, per il suo essere uomo colto e sensibile che porta avanti messaggi sociali di grande valenza. Non ci siamo accontentati di avere il cantante di grido che riempie le piazze, ma abbiamo voluto l’artista eclettico, il numero uno nel panorama nazionale, amatissimo dai giovani che da lui si sentono rappresentati. Come Sindaco, quindi, mi sento orgoglioso di questa scelta che ha fatto acquisire a Cosenza una postazione importante nel panorama del nostro Paese anche per quella solidarietà verso le classi più deboli della nostra società, con particolare riferimento ai nostri ragazzi che rappresentano il nostro domani e il nostro futuro e nei confronti dei quali è protesa la mia azione amministrativa. Per cui, suggellare il passaggio al 2025 con Achille Lauro significa anche questo: portare esempi positivi di solidarietà, vicinanza all’altro, combattere il fenomeno del bullismo. Abbiamo, in poche parole, voluto dire ai nostri giovani di credere in se stessi fino in fondo, di impegnarsi con costanza e sacrificio cavalcando i propri sogni per vederli realizzati”.

Achille Lauro, nella sua incredibile e, per certi versi, inaspettata semplicità, si è intrattenuto con gli amministratori, mostrando gradimento per il momento di incontro con i rappresentanti istituzionali che è stato organizzato grazie a DeDo Eventi, di Alfredo De Luca, ed al delegato del Sindaco per gli eventi, Pino De Rose.

“Un’accoglienza che va oltre ogni aspettativa- ha detto Achille Lauro – Sono io che ringrazio voi. Il mio impegno per il sociale lo ritengo un dovere di tutti, soprattutto di quanti hanno avuto fortuna, che deve essere offerto non solo a livello economico, ma anche come tempo da dedicare agli altri”.

Il sindaco Franz Caruso ha, quindi, consegnato all’artista il sigillo della Citta di Cosenza ed un dipinto che lo raffigura, donato da una nota Galleria d’arte della città, oltre alla targa ricordo del Capodanno 2025 della Città dei Bruzi.

L’incontro si è concluso con la firma ed il messaggio lasciato da Lauro sul manifesto del Concertone “Alla vostra splendida città – scrive – NON È VITA È ROCKnROL”, utilizzando una frase del brano Rolls-Royce con cui ha partecipato al suo primo Sanremo.