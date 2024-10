Solidarietà a Zumpano: il Comune si unisce per sostenere le famiglie in difficoltà attraverso una convenzione col Banco Alimentare

In un periodo in cui il valore della solidarietà si fa sempre più essenziale, il Comune di Zumpano si distingue per la sua lodevole iniziativa a favore delle famiglie più vulnerabili. Sotto la guida del Sindaco, Avv. Fabrizio Fabiano, e con la fondamentale collaborazione dell’Assistente Sociale, Dr. Simone Francesco D’Elia, è stata ufficializzata una convenzione con il Banco Alimentare, dedicata alla distribuzione mensile di pacchi alimentari per chi si trova in situazioni di bisogno.

La risposta della comunità locale è stata immediata e commovente. I volontari della Protezione Civile di Zumpano, coordinati da Salvatore Lappano, e gli instancabili membri dell’Associazione Nuova San Giorgio ODV, guidata dalla presidentessa Annalisa Cucunato, hanno riversato il loro tempo e il loro impegno per garantire che gli aiuti arrivassero puntualmente alle famiglie indigenti. Grazie a questo straordinario lavoro di squadra, 37 famiglie, per un totale di 99 persone, hanno potuto ricevere il prezioso sostegno alimentare, dimostrando così la solida connessione tra cittadini e istituzioni in un paese di poco più di 2.600 abitanti.

Ma l’accordo con il Banco Alimentare non si limita a una semplice azione occasionale: ogni mese, questo supporto fondamentale verrà rinnovato, offrendo continuità e sicurezza a chi vive condizioni di difficoltà. Questo progetto non è solo un intervento pratico per il benessere delle persone, ma rappresenta anche un messaggio potente di speranza e un invito a fortificare i legami sociali all’interno della comunità.

Il Sindaco, Avv. Fabrizio Fabiano, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando: “Questo progetto è un segno tangibile del nostro impegno verso coloro che si trovano in situazioni critiche. In un momento così complesso, il Comune di Zumpano desidera essere un faro di riferimento per i suoi cittadini, offrendo non solo beni materiali, ma anche un supporto morale e una presenza concreta. La collaborazione con il Banco Alimentare e con i volontari del nostro territorio è fondamentale per mantenere viva quella rete di solidarietà che ci unisce come comunità.”

L’amministrazione ha poi ringraziato il Presidente del Banco Alimentare, Gianni Romeo, la cui straordinaria sensibilità e dedizione hanno reso possibile questo progetto, così come all’Avvocato Clorinda Scarpelli, il cui contributo è stato essenziale per il suo successo.

Questa operazione di sostegno testimonia quanto sia cruciale la cooperazione tra enti pubblici e privati nella gestione delle emergenze sociali del territorio. Il Comune di Zumpano è così determinato a continuare il suo percorso di solidarietà e inclusione, con l’obiettivo di costruire una comunità più forte e resiliente. Un’iniziativa che non solo allevia le difficoltà materiali, ma che porta con sé un messaggio di vicinanza e di unità che rimarrà scolpito nel cuore dei suoi abitanti.