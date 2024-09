CGIL-CISL-UIL incontrano il Commissario A.O. Cosenza De Salazar. Un primo incontro ricognitivo

Una positiva apertura al confronto che ci auguriamo servirà a trovare soluzioni ad alcune delle

tante criticità esistenti da tempo.

Nella giornata odierna i Segretari Generali di CGIL CISL UIL territoriali, Massimiliano Ianni,

Giuseppe Lavia e Paola Cretella, accompagnati rispettivamente da Alessandro Iuliano Segretario

Generale Fp CGIL, Maria Baldassarre, Segretaria Confederale CGIL Cosenza, Pierpaolo Lanciano,

Segretario Generale Fp CISL, Walter Bloise, Segretario Generale UILFpl Calabria, Roberto Siciliano,

Segretario Regionale UILFpl Calabria hanno incontrato il Commissario dell’A.O. di Cosenza,

Vitaliano De Salazar e la sua struttura dirigenziale.

Un primo incontro – dichiarano Ianni, Lavia e Cretella- atteso da tempo, che si colloca a valle del

percorso di confronto avviato dal Presidente Occhiuto con le Segreterie Regionali.

Una prima ricognizione dello stato dell’arte, delle criticità che caratterizzano l’offerta sanitaria

garantita dall’Azienda Ospedaliera, un’ampia informativa sulle cose da fare e sulle cose fatte.

Una prima riunione che giudichiamo positiva in termini di apertura al confronto, cui seguirà una

prossima riunione che si svolgerà nella seconda metà di ottobre.

Il direttore De Salazar ha illustrato la situazione complessiva dell’A.O., che ha raggiunto un

incremento di produzione di 12 milioni. Un risultato positivo, raggiunto grazie agli sforzi del

personale. Ha fornito un’ampia informativa sulla visione di riorganizzazione dell’offerta sanitaria,

sugli investimenti in essere a valore sulle risorse PNRR e FESR, sul piano del fabbisogno e sulle

procedure di assunzioni in corso e autorizzate, aprendo al confronto con le parti sociali, anche in

una ottica di rivisitazione dell’atto aziendale.

CGIL CISL UIL hanno ribadito l’urgenza di rafforzare e migliorare le relazioni sindacali, convinti che

relazioni sindacali virtuose, nel rispetto dei ruoli di ognuno, possano agire positivamente sul lavoro

del personale e sulla qualità delle prestazioni erogate.

Sul personale, al netto della situazione relativa ai lavoratori con limitazioni e inidoneità che

costituisce certamente un gap per il funzionamento ottimale dei servizi, serve una riorganizzazione

e una ridistribuzione che migliori i servizi, per coprire le carenze di organico presenti in tanti

reparti. Nello stesso tempo crediamo sia necessario agire con forza sul versante delle nuove

assunzioni, lavorando per superare di concerto con la Regione i vincoli esistenti, derivanti dalla

dotazione organica.

Serve maggiore attenzione per l’A.O. di Cosenza anche sul versante delle assunzioni autorizzate,

con l’Annunziata che è HUB per la provincia e Spoke per l’area urbana.

Ci sono strutture da potenziare, c’è un Pronto soccorso che spesso è in affanno, bisogna accorciare

i tempi delle liste d’attesa e degli interventi programmati che sono sacrificati per le troppe urgenze

che arrivano dal territorio.

Fondamentale, proseguono CGIL-CISL-UIL, l’integrazione con L’ASP, oggi estremamente limitata.

Se la transizione dell’Annunziata e la sua integrazione con la Facoltà di Medicina è una svolta

epocale, altrettanto importante è la piena valorizzazione delle professionalità mediche presenti in

A.O, che in questi anni hanno garantito servizi in condizioni difficili.

Sul Mariano Santo, positiva la specializzazione oncologica, ma occorre potenziare alcuni reparti in

termini di personale. Sull’Ospedale di Rogliano, crediamo serva una visione chiara, per dare

prospettive alla struttura.

Apprezziamo l’apertura al dialogo del Direttore De Salazar. Misureremo dai fatti e dai risultati il

confronto avviato, partendo da alcune questioni centrali: il livello delle relazioni sindacali, la

riorganizzazione e la redistribuzione del personale, un atto aziendale che possa accogliere i

contributi e le proposte del mondo del lavoro.