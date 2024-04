Apertura Sportello Sol, Cgil Cosenza: “Sostenere cammino e riempirlo di contenuti”

“Con l’apertura dello sportello Sol Sportello Orienta Lavoro) presso l’Università della Calabria la Camera del Lavoro di Cosenza raggiunge un altro importante obiettivo, “occupare” spazi esterni e diversi tra loro al fine di rilanciare la sua attività sindacale. Un obiettivo raggiunto anche grazie all’ottimo lavoro profuso dal Nidil Cgil e dalla Flc Cgil. A noi della Camera del Lavoro Cgil adesso spetta il non facile compito di sostenere questo cammino e, soprattutto, di riempirlo di contenuti. La nostra speranza, e per questa lavoreremo alacremente, è che il Sol, da qui a breve, possa diventare all’interno dell’Ateneo una vera e propria Camera del Lavoro capace di offrire diversi servizi e di poter contare sulla presenza di gran parte delle nostre categorie. Lo Sportello svolgerà un ruolo cruciale nel supportare gli studenti nel loro percorso accademico, ma soprattutto nella transizione verso il mondo del lavoro. In un contesto come quello della Calabria, segnato da fenomeni di emigrazione giovanile e di marginalizzazione sociale, la costruzione di una società inclusiva e solidale è fondamentale per affrontare le battaglie comuni e per garantire un futuro migliore per tutti. È una stagione di lotte che incrocia quelle del lavoro, quelle sociali, quelle ambientali, quelle per la pace, quelle delle donne e quelle dei migranti, ma soprattutto è la stagione delle sfide delle nuove generazioni. A loro stiamo lasciando una società malata. A loro toccherà, quindi, difendere la Democrazia fortemente compromessa in questo periodo e a noi, come Cgil, spetta il compito di accompagnarle in questo difficile cammino e, soprattutto, di starle accanto.

Così in una nota Massimo Ianni, segretario generale Cgil Cosenza.