Caloveto, PD e PSI per riconferma Mazza: “Alleanza esclusiva per consolidare risultati”

Il consolidato di esperienze, impegno e risultati diversi ed imporranti raggiunti in questi ultimi anni nel buon governo cittadino diventa adesso la piattaforma di un nuovo percorso e progetto politico, che resta collocato nella lunga e proficua tradizione del centro di sinistra che a Caloveto ha espresso i sindaci degli ultimi vent’anni.

È con questa consapevolezza, con questa visione e con questa ambizione che è stata ufficializzata nei giorni scorsi l’intesa tra le segreterie cittadine del Partito Democratico e del Partito Socialista che, a sostegno della riconferma di Umberto Mazza sindaco per il prossimo quinquennio, correranno insieme per le prossime amministrative 2024.

Vogliamo rafforzare e superare i diversi traguardi raggiunti insieme alla comunità negli ultimi anni – dichiarano il segretario del PD Vittorio Mazza e Scipione Roma, coordinatore della Segreteria del PSI – e mettere Caloveto al centro di ulteriori ambizioni e prospettive di sviluppo, a partire da quelle derivanti dall’esplosione del turistico-esperienziale.

Abbiamo tutte le carte in regola – aggiungono – perché si continui ad investire sulle opportunità di crescita locale che restano tante, sulla riqualificazione del borgo, sul rilancio dell’economia circolare, sulla promozione del patrimonio identitario e distintivo, sull’elevazione della qualità della vita e i tutti quei servizi che possano contribuire a frenare spopolamento ed emorragia demografica delle aree interne.

In questo senso – ribadisce Roma – stiamo lavorando, con il coinvolgimento delle rispettive segreterie provinciali e regionali, nelle persone di Franz Caruso Sindaco di Cosenza e del capogruppo Pd in consiglio regionale Mimmo Bevacqua, alla formulazione e condivisione di un progetto che sia sostanzialmente di natura politica e nuovo nella capacità di ridarsi orizzonti di medio e lungo termine e che non si limitano alla sola conferma del buon governo di Caloveto, che rappresenta soltanto la sfida più imminente, attorno alla quale stiamo registrando tanto entusiasmo ed adesioni.