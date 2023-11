L’istituto tecnico “Enrico Fermi” di Castrovillari è risultato fra i vincitori per la sezione teatro del programma “Per Chi Crea 2023”, promosso dal Ministero della Cultura e gestito da SIAE. Nella giornata del 17 novembre 2023 il Consiglio di Gestione SIAE ha approvato la graduatoria dei progetti beneficiari valutando complessivamente 1.909 proposte e scegliendo 14 progetti nazionali che sono stati selezionati da una giuria tecnica composta da Roberta Paltrinieri, Sara Chiappori, Anna Cremonini, Giancarlo De Cataldo, Mario Lavezzi, Roberto Sergio e Valerio Toniolo. Le scuole vincitrici si vedranno destinare il 10% dei compensi per “copia privata” a supporto della creatività e della promozione culturale dei giovani.

Si tratta di un riconoscimento importante per l’ITIS Fermi, guidato dal professor Raffaele Le Pera, che conferma il laboratorio teatrale della scuola come eccellenza nazionale. “MECHANÈ Avvistamenti teatrali all’Itis Fermi”, questo il titolo del progetto curato da Paola Aprile e Francesco Gallo, «intende rafforzare i percorsi teatrali proposti dalla nostra istituzione scolastica – ha dichiarato il dirigente scolastico Raffaele Le Pera – nella ferma convinzione di quanto il teatro riesca a sviluppare competenze trasversali uniche nel loro genere, a ridurre le distanze tra gli alunni, a creare legami e rapporti sociali, umani e affettivi, e quindi a contrastare efficacemente il fenomeno della dispersione scolastica».

Nello scorso anno, a Castrovillari, l’Itis “E. Fermi” ha presentato un saggio finale laboratoriale presso il teatro della città, lavorando su “Le Rane” di Aristofane e curandone una riscrittura e un allestimento originale. Lo spettacolo ha avuto tre repliche, tutte sold out, con poco meno di mille spettatori complessivamente.

«Con “MECHANÈ Avvistamenti teatrali all’Itis Fermi”, abbiamo iniziato già dal momento della pubblicazione delle graduatorie ad imbastire il lavoro per il 2024. Il desiderio è quello di collaborare con realtà teatrali nazionali, oltre che con quelle presenti nel territorio, e aprire un ulteriore canale di collaborazione con Primavera dei Teatri, provando poi a partecipare ad un Festival di teatro Scuola. Vorremmo – ha concluso il dirigente Le Pera – inoltre realizzare un Docu-Teatro con l’associazione Menodiunterzo, che segue i nostri percorsi teatrali da ormai un triennio. Migliorare la nostra proposta di formazione culturale e offrire occasioni di promozione culturale agli studenti del nostro territorio è l’obiettivo del nostro lavoro. Intendiamo per questo aprirci ad altre scuole, dialogare con altre istituzioni scolastiche come il nostro Istituto è abituato a fare da decenni».