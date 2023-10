Corigliano Rossano (Cs), Straface guarda alle prossime amministrative: “Il centrodestra ha il dovere di dare una guida autorevole alla città”

“Il centrodestra del territorio e la sua classe dirigente, insieme ad Azione, devono dimostrarsi responsabili e creare una coalizione forte in grado di dare finalmente una guida efficace ed autorevole a questa città. Lo dobbiamo alle tante istanze di cambiamento, di innovazione, di crescita che provengono da vari settori della città e che ci chiedono quel cambiamento politico e amministrativo di cui Corigliano-Rossano ha bisogno per rimettersi in sesto”.

Così Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative durante l’incontro dal titolo “Prospettive per il futuro” tenutosi nel pomeriggio di sabato 14 ottobre nella sala convegni dell’Hotel Roscianum.

“Partiamo da un dato di fatto: siamo forza di governo nazionale, regionale e provinciale. Questo vuol dire che la gente ci ha riconosciuto e continua a riconoscerci la capacità di affrontare e risolvere i problemi. Nel momento in cui insieme al Presidente Occhiuto ci siamo insediati abbiamo trovato una Calabria spenta, immobile, bloccata da decenni di commissariamenti in ogni settore vitale e strategico, e in soli due anni abbiamo messo in campo tante e tali riforme da recuperare buona parte del ritardo accumulato in settori vitali quali sanità, lavoro, infrastrutture. Soprattutto nella sanità siamo riusciti a creare Azienda Zero, quantificare il debito sanitario, assumere e stabilizzare quasi duemila persone, riaprire ospedali, migliorare le strutture esistenti, fare la nuova rete ospedaliera e quella di emergenza-urgenza.

In 24 mesi siamo riusciti a rendere il nuovo Ospedale della Sibaritide realtà, con la parte strutturale già terminata e in attesa di perfezionare il nuovo accordo economico per concludere in due anni e dare al territorio un ospedale di ultima generazione con più di 370 posti letto. E tantissimo altro è stato fatto.

Con queste premesse dobbiamo proporre alla cittadinanza di Corigliano-Rossano un modello di sviluppo che vada bene non solo per i prossimi cinque anni ma che perduri in un tempo illimitato, e dobbiamo trasmettere la nostra visione programmatica perché governare la terza città della Calabria non può essere solo asfaltare le strade o pitturare le panchine, scambiare l’ordinario per lo straordinario, ma vuol dire immaginare il futuro, rafforzare il processo di fusione e garantire quello sviluppo economico, politico e sociale che Corigliano-Rossano merita e che solo la guida autorevole del centrodestra può garantire”.