Movimento NOI: “Torni a Cosenza l’elicottero dell’elisoccorso”

Giorno 22 settembre a San Nicola Arcella, in occasione di un intervento di urgenza dell’elisoccorso, le eliche del mezzo, hanno urtato le barriere a protezione del viadotto, riportando gravi danni che necessitano di tempo per le riparazioni. Il velivolo danneggiato è stato trasferito dalla società proprietaria Elitaliana a Roma per le necessarie riparazioni. Contestualmente, però, il mezzo dell’elisoccorso di Cosenza è stato spostato dalla stessa società proprietaria a Lamezia Terme, creando un grave vuoto per eventuali interventi di urgenza sul territorio della provincia di Cosenza. Il Movimento NOI chiede l’immediato ripristino del servizio elisoccorso sul territorio di Cosenza alla società proprietaria Elitaliana e, contestualmente chiede al Commissario Regionale della Sanità, nonché Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il suo intervento affinché il ripristino avvenga in tempi brevi e per accertarsi se la sostituzione del velivolo danneggiato con quello di Cosenza è previsto nel contratto dell’azienda proprietaria.