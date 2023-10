Granata: “Il modello ‘Consorzio Valle Crati Kratos’ è vincente ed efficiente”

“In riferimento alla “segnalazione di fuoriuscita liquami presso Comune di Cosenza in prossimità dello stadio “San Vito” in Viale Magna Grecia, si comunica, che si è provveduto alla risoluzione di quanto verificatosi mediante realizzazione di un nuovo pozzetto collegato alla rete consortile per mezzo di un nuovo canale armato. Come è noto le reti fognarie, della quasi totalità dei comuni del Consorzio Valle Crati, tra cui il Comune di Cosenza, dall’inizio dell’anno, sono state consegnate al concessionario Kratos s.c.a.r.l. . per la gestione delle reti fognarie, in virtù di un contratto di concessione sottoscritto dalla stessa società e il Consorzio Valle Crati. Nella città di Cosenza rispetto alla gestione disastrosa precedente, con la nuova gestione Consorzio Valle Crati-Kratos, siamo riusciti a creare un modello d’efficienza, cosa rara in Calabria.

Questa è la politica dei fatti con degli interventi mirati che lottano l’inquinamento e ripristinano il corretto funzionamento delle reti fognarie. Il modello vincente ed efficiente, Consorzio Valle Crati Kratos, a mio avviso va esteso a livello regionale”. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata .