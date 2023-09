Asilo Nido Distrettuale, iscrizioni al via a Cariati

Asilo Nido Distrettuale per i bambini dai 3 ai 36 mesi residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale, sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2023 – 2024. Le domande dovranno pervenire entro mercoledì 2, ma in qualsiasi momento si potrà richiedere di essere inseriti nella lista d’attesa.

È quanto fa sapere il vicesindaco con delega alle politiche per la famiglia Maria Crescente informando che le attività didattiche partiranno lunedì 2 ottobre e si concluderanno il 30 giugno.

Destinata alla frequenza di un numero massimo di 25 bambini, la struttura funzionerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14,30.

Possono presentare domanda di ammissione all’asilo nido distrettuale i genitori o chi eserciterà la potestà genitoriale, per i bambini residenti nei comuni dell’Ambito (Bocchigliero, Campana, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia).

Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo dei Comuni dell’ATS o tramite PEC all’indirizzo protocollo.cariati@asmepec.it. Modulo e avviso integrale sono disponibili sul sito istituzionale comune.cariati.cs.it. Qui sarà pubblicata anche la graduatoria definitiva entro le ore 12 di lunedì 16 ottobre.

Hanno priorità di accesso i bambini con disabilità, i nuclei familiari in gravi difficoltà nello svolgimento dei suoi compiti di assistenza, cura ed educazione per assenza di una figura genitoriale dovuta a infermità gravissima o decesso e le ragazze madri minorenni o coppie minorenni al momento della nascita del bambino.