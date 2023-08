Cariati: il sindaco Minò in visita alla Comunità Anziani San Cataldo

Rispetto alla grande e diffusa fragilità dei nostri territori aggravata anche dalla pesante carenza di servizi sanitari subiti in tutti questi anni, il contributo offerto da realtà come quella della Comunità alloggio per Anziani San Cataldo, risulta preziosissimo. Con loro, le istituzioni locali non possono che costruire dialogo, reti e sinergie per garantire inclusione ed una migliore qualità della vita alle famiglie.

È quanto ha dichiarato il Sindaco Cataldo Minò che recatosi ieri (venerdì 25) in visita agli ospiti della comunità Alloggio per Anziani San Cataldo, si è complimentato con tutto lo staff diretto dalla responsabile Franca Vulcano e coordinato da Graziella Russo per la professionalità che mettono quotidianamente al servizio dei suoi ospiti e che fa di questa struttura socio assistenziale un punto di riferimento prezioso ed importante nel territorio.

Insieme al Primo Cittadino hanno partecipato al momento di festa, partito con la messa officiata da Don Gino Esposito e proseguita con balli, tarantelle e canti che hanno coinvolto i nonnini con i loro familiari e tutto lo staff della struttura socio-assistenziale, anche il vicesindaco Maria Crescente, gli assessori Valentina Acri Arcudi, Tommaso Critelli, Francesco Cicciù ed i consiglieri comunali delegati Antonio Scarnato e Giuseppe Parise.

Provenienti principalmente dai comuni dell’ambito socio-assistenziale gi anziani autosufficienti e semi autosufficienti sono assistiti dagli operatori socio-sanitari ed hanno il supporto psicologico e sociale da parte di personale qualificato in una modalità di accoglimento familiare.

Mantenimento delle autonomie funzionali, partecipazione ed integrazione al contesto di appartenenza. Sono, questi, gli obiettivi perseguiti dalla politica della struttura.