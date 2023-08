A cinque anni dalla tragedia del Raganello, Civita ricorda le dieci vittime

La comunità di Civita, a cinque anni da quel nefasto 20 agosto, ricorda le 10 vittime della tragedia del Raganello. Domenica, 20 agosto, l’intera comunità civitese, l’amministrazione comunale e la Parrocchia “Santa Maria Assunta” si riuniranno in preghiera davanti all’Altare della misericordia divina per innalzare una sentita preghiera per le 10 persone decedute quel terribile giorno.

La Divina Liturgia si terrà presso la Chiesa Parrocchiale “Santa Maria Assunta”, con inizio alle ore 8,30. La cerimonia religiosa sarà officiata dal parroco, Padre Remo Mosneag. “Anche quest’anno, l’amministrazione comunale, la comunità parrocchiale e l’intera comunità di Civita intendono ricordare le dieci persone che persero la vita quell’infausto e indimenticabile lunedì pomeriggio.

“Quanto avvenne quel funesto giorno è per noi qualcosa che non dimenticheremo mai, cosi come saremo sempre vicini al dolore incommensurabile dei familiari delle dieci vittime”, ha dichiarato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci.