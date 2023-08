Mezzi usati all’Asp di Cosenza, Ciacco: “Replica dg è pezza peggiore del buco”

“La replica del Direttore Generale dell’Asp di Cosenza è una pezza peggiore del buco. Sciorina numeri, cifre e condizioni contrattuali fuorvianti e, sfacciatamente, mistificatori. E, allora, io, assai semplicemente, gli rivolgo qualche delucidante domanda. Direttore Generale è vero o non è vero che nella delibera n. 228, adottata l’8.agosto.2023, dal Direttore generale dell’AREU – Regione Lombardia – , avente a oggetto la presa atto dell’accordo per la cessione definitiva, in favore dell’ASP di Cosenza, di n. 10 mezzi di soccorso di base e n. 10 mezzi di soccorso avanzato, c’è testualmente scritto: ‘…..verificato…che.. la cessione dei suddetti mezzi…. rientra nella logica dell’obsolescenza programmata‘? E’ vero o non vero? E’ vero o non è vero che molti automezzi hanno oltre 200 mila Km? E’ vero o non è vero che molti automezzi sono stati immatricolati oltre 10 anni fa? E’ vero o non è vero che tutti gli automezzi acquistati, tutti, nessuno escluso, sono privi degli equipaggiamenti sanitari di bordo specifici? E’ vero o non e vero?

Direttore Generale, quanto costa una autoambulanza nuova priva dell’ equipaggiamento sanitario di bordo specifico? Costa 120 mila euro? E, allora, perché non pubblica il listino CONSIP? Sig. Direttore Generale, l’ASP di Cosenza quanto verserà nelle casse di AREU? 420 mila euro? E, allora, perché, a pagina 3, della delibera n. 1751 del 1. Agosto, da Lei firmata, c’è scritto che verserà 558.320 euro? Di grazia, la vuole spiegare questa discrasia? 130 mila euro non sono bruscolini! Sig. Direttore Generale, quindi, per ciascuna delle 10 automediche, l’ASP di