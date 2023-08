Sulle spiagge di Corigliano Rossano impazza il BookBoX

“Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo”. Con queste parole di Gianni Rodari presentiamo il progetto, partito dal mese di luglio e che proseguirà per il resto dell’estate del BookBoX. Una serie di semplici cassette che diventano semi di speranza, piene di libri e disseminate su tutto il litorale in oltre venti stabilimenti balneari. I libri contenuti nelle BookBox sono a disposizione di tutti, scrigni che raccolgono libri di vario genere da leggere in spiaggia. Ogni cittadino può usufruire gratuitamente dei volumi sul posto, oppure, in alternativa, può portare con sé il libro scelto a patto che, in cambio, ne lasci un altro all’interno della BookBox

«La lettura, leggere ci conduce per mano in una infinita miriade di universi diversi, paralleli o lontanissimi – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi – ma tutti ci lasceranno dentro qualcosa che è destinato a germogliare e a renderci migliori. Migliori perché liberi»

«Una iniziativa che ci rende orgogliosi – afferma l’assessore al Turismo, Costantino Argentino – una offerta nuova e diversa per i fruitori delle nostre bellissime spiagge»

«La cultura ha bisogno di spiriti liberi quella che non opprime ma accoglie la diversità e pratica il compromesso – dichiara il sindaco Flavio Stasi – andare in spiaggia e trovare queste cassette colorate e piene di libri è una bellissima emozione»

Il Progetto “La cultura rende liberi” di condivisione e scambio di libri, ideato e realizzato dall’associazione Das e da Baluma productions con il contributo del Comune di Corigliano-Rossano, giunto alla sua terza edizione, si pone come obiettivo quella della lettura, della crescita personale e dello scambio culturale e l’interazione tra le persone. Il progetto sarà ulteriormente presentato martedì 29 agosto alle 19, alla Malteria dalla birra alla brace (Lungomare di Schiavonea) alla presenza dello scrittore Nicola H Cosentino, autore di Le tracce fantasma (Minimum Max) e Vita e morte delle aragoste (Voland).