Salute, Garofalo: “Indagare su incremento malattie tumorali nella Sibaritide”

I dati contenuti nel rapporto “Sentieri”, sull’incremento delle malattie tumorali, sono sconcertanti. Impongono una forte e decisa presa di coscienza”. Lo afferma, Francesco Garofalo, portavoce del Comitato Spontaneo di Cittadini per la tutela della salute pubblica, di Cassano All’Ionio.

“La bellissima terra della Sibaritide, a forte vocazione turistica e agricola, -evidenzia Garofalo -, ha subito purtroppo, un grave danno ambientale che oggi, trova conferma nel sopracitato studio. Occorre fare presto, i ricoveri presso le strutture ospedaliere, oramai, non si contano più, così come, l’elenco dei decessi, molti dei quali giovanissimi, è un vero e proprio bollettino di guerra. In tale contesto – rimarca il portavoce del comitato -, unanimemente le forse politiche devono fare sentire la loro voce, per chiedere alle istituzioni preposte, di mettere in atto ogni utile azione, per fronteggiare l’emergenza. Come Comitato, facciamo nostro l’ordine del giorno approvato in consiglio regionale e nel contempo, si attivi da subito un tavolo con tutti i soggetti interessati. Farlo – ha concluso -, significa salvaguardare e consegnare alle generazioni future, un territorio incastonato tra mare e monti. E in questo quadro, ci viene in aiuto Papa Francesco, con il meraviglioso testo dell’enciclica laudato si, un inno a godere di ciò che madre ci ha donato, ma un anche un forte richiamo ad essere cittadini responsabili”.