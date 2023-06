Donne operate all’Annunziata con robot Da Vinci scrivono lettera al primario Nardo: “Un’esperienza positiva, la nostra fiducia ampiamente ripagata”

“Abbiamo vissuto la stessa positiva esperienza, siamo state ricoverate nello stesso reparto e siamo state operate dallo stesso robot”. Inizia così, è scritto in una nota, una lettera di ringraziamenti ed elogi di tre giovani donne, affette da patologie dell’apparato digerente, nei confronti del professor Bruno Nardo, e della sua equipe, direttore della Uoc di chirurgia generale “Falcone” dell’Annunziata di Cosenza e docente nella nuova facoltà di Medicina chirurgia e tecnologie digitali dell’Università della Calabria.

“Siamo state ricoverate ed operate nello stesso giorno – continua il racconto delle tre donne, con l’utilizzo del robot Da Vinci – che come ci ha spiegato il professore, prima del ricovero, consente di effettuare in maggiore sicurezza e precisione anche interventi all’addome, come nel nostro caso. Siamo consapevoli che per fortuna non ci ha operato un robot e che dietro a questo nuovo strumento tecnologico, disponibile all’ospedale Annunziata, c’erano professionisti seri ed esperti nei confronti dei quali abbiamo riposto tutta la nostra fiducia, che è stata ampiamente ripagata. Sapere che il professore Nardo era seduto ad una console, a distanza di pochi metri dal tavolo operatorio, su cui eravamo addormentate, ed il robot era azionato e controllato dalle sue mani, ci ha dato grande serenità”.