Incendio capannone a Corigliano-Rossano: Protezione Civile raccomanda di tenere chiuse le finestre

Nel pomeriggio di oggi un capannone a Santa Lucia, con all’interno oggettistica varia, ha preso fuoco per cause in via di accertamento. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Viale dei Normanni e i carabinieri del Reparto territoriale.

Il settore di Protezione Civile comunale sta monitorando la situazione e vista l’enorme nube di fumo sprigionatasi dall’incendio consiglia alla cittadinanza di tenere chiuse le finestre.

La pioggia, prevista dall’allerta meteo, dovrebbe far cadere le polveri ed evitare ulteriori problemi nella popolazione.