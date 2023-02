Cosenza: pubblicato l’avviso per accedere ai Servizi di Assistenza domiciliare in favore di persone non autosufficienti

Pubblicato l’avviso per l’erogazione di Servizi di Assistenza domiciliare in favore di persone non autosufficienti (FNA) residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale n.1 di Cosenza. L’importo complessivo finanziato, per il triennio 2016/2017/2018, al piano di intervento presentato dal Distretto di Cosenza è pari ad oltre 545mil euro per come ripartito:

Annualità 2016 – € 186.608,10;

Annualità 2017 –€ 169.771,74;

Annualità 2018 –€ 189.313,09

Possono presentare istanza le persone residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale n°1 di Cosenza non autosufficienti, che necessitano di assistenza per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, titolari di indennità di accompagnamento (L. 508/88 art. 1, comma 2, lett. b) e/o verbale L. 104/92 (art.3, comma 3). Al momento di presentazione dell’istanza il richiedente deve essere residente in uno dei 14 Comuni di competenza dell’ATS Comune capofila Cosenza (Cosenza, Mendicino, Carolei, Cerisano, Dipignano, Domanico, Spezzano della Sila, Aprigliano, Casali del Manco, Celico, Lappano, Pietrafitta, Rovito, Zumpano); non essere beneficiario di altri servizi previsti da progetti similari di assistenza e/o contributi economici erogati dall’ATS, ASP e/o Comuni; non usufruire dei Voucher Centri Diurni FNA 2015 e non percepire indennità di accompagnamento (L. 508/88 art. 1, comma 2, lett. b) e/o Verbale L. 104/92 (art.3, comma 3).

La domanda di ammissione al servizio deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello contenuto nell’avviso pubblico, avendo cura di produrre unitamente la certificazione in esso richiesta. Tale modello è disponibile presso gli Uffici di Segretariato Sociale dei Comuni, nonché scaricabile dal sito internet del Comune di Cosenza all’indirizzo www.comune.cosenza.it. L’istanza dovrà essere presentata al Protocollo del proprio comune di residenza entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso.

Ogni informazione potrà essere richiesta agli Uffici di Segretariato Sociale del proprio Comune di residenza oppure al Settore 6 Welfare del Comune di Cosenza, Via degli Stadi n. 140 – Tel 0984/813728. (Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e lunedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00).

Di seguito il link a cui collegarsi per prendere visione dell’avviso pubblico:

https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_482123_0_3.html