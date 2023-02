Cosenza, fitto casa: prorogato il termine per la presentazione delle domande che scadranno il prossimo 6 marzo

E’ stato prorogato il termine per la presentazione delle domande per la richiesta di contributi per il Sostegno all’Accesso alle abitazioni in Locazione ( Fitto casa) per l’anno 2022 (Fondo e Competenza anno 2023).

Lo comunica il settore welfare del Comune di Cosenza. Il nuovo termine scade alle ore 23:59 di lunedì 6 marzo. L’avviso è pubblicato sull’albo on line del Comune di Cosenza dal quale gli interessati potranno prendere visione dei requisiti prescritti ai fini dell’assegnazione del contributo fitto casa, con l’indicazione delle tre diverse fasce dei requisiti economici e della misura del contributo.

La domanda di partecipazione al bando, a pena di esclusione, dovrà essere compilata esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Cosenza e scaricabile dal sito del Comune, e dovrà essere presentata o a mezzo pec, al seguente indirizzo: comunedicosenza@superpec.eu ; oppure direttamente agli Uffici del Protocollo Generale di Piazza Eugenio Cenisio (Palazzo Ferrari).

Dovrà, inoltre, essere corredata di tutti gli allegati richiesti.

Le domande, laddove siano anche solo parzialmente incomplete o prive della documentazione richiesta o compilate su modelli diversi, non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

Il settore welfare comunica, inoltre, che possono presentare domanda anche i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni, in corso di validità, pur in assenza di residenza da almeno 10 (dieci) anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 (cinque) anni nella medesima regione. Si precisa altresì che, ai fini della partecipazione al Bando, il Certificato ISEE da allegare alla domanda è quello 2022 con scadenza 31.12.2022.

La modulistica per la domanda potrà essere scaricata dal seguente link:

https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_481779_0_2.html .