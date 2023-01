Visita del Presidente della Regione Roberto Occhiuto alla Fondazione Roberta Lanzino di Rende. “Piacevolmente colpito da una realtà così bene organizzata”

Il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha visitato nel pomeriggio di la Fondazione “Roberta Lanzino” a Rende, la struttura in prima linea contro la violenza alle donne da circa trent’anni.

Ad accoglierlo e guidarlo all’interno dei locali in cui si lavora in favore di donne e bambini in difficoltà, è stata la presidente della Fondazione, Matilde Spadafora Lanzino.

Il governatore ha mostrato interesse e sensibilità verso le attività svolte dalla Fondazione e si è detto “piacevolmente colpito da una realtà così bene organizzata “

“ Il presidente Occhiuto ha risposto con tempestività all’invito che gli abbiamo rivolto come Fondazione”- afferma Matilde Lanzino-

“ A lui- aggiunge- abbiamo rappresentato le difficoltà che stiamo vivendo in conseguenza dei cambiamenti del terzo settore che di fatto sta trasformando il volontariato in impresa sociale”

“Abbiamo constatato – conclude Matilde Lanzino- la disponibilità all’ascolto e al confronto da parte della massima autorità regionale. Un segnale importante per il sociale che ogni giorno fatica per dare risposte a tante persone che vivono in emergenza e che nella Fondazione trovano una seconda possibilità”