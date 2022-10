Il Comune di Corigliano-Rossano diventa socio sostenitore dell’Orchestra Sinfonica Brutia

Il Comune di Corigliano-Rossano intende perseguire una strategia complessiva di sviluppo e diffusione della produzione culturale e creativa, anche implementando forme di collaborazione con Enti ed Istituti che abbiano come scopo la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Fra le tante forme previste c’è quella della stipula di accordi con Enti e Associazioni operanti sul territorio, che arrecano un notevole contributo di competenze culturali, sociali, storiche e dispongono di importanti capacità divulgative.

A tal proposito la Giunta Comunale ha deciso di supportare l’Associazione Orchestra Sinfonica Brutia di Cosenza, riconosciuta dal Ministero della Cultura come Istituzione Concertistico-Orchestrale. Fondata dal Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” e dal Comune di Cosenza, l’Orchestra Sinfonica Brutia si pone come strumento per edificare nuovi modelli di comunità, in cui la scoperta e la valorizzazione dei propri talenti e delle proprie potenzialità diventi occasione di crescita collettiva, luogo di formazione ai valori del vivere comune, facendosi essa stessa micro-società ideale. Corigliano-Rossano, primo Comune ad aver accettato la sfida di diventare socio dell’Orchestra stabile, si impegnerà a versare in tre anni un contributo di 8mila euro al sodalizio musicale.

«Si tratta di un accordo importante – ha dichiarato il Vicesindaco Maria Salimbeni – che premia e valorizza le istanze portatrici di cultura che sono valore aggiunto per l’intero territorio. Siamo fieri di essere diventati soci sostenitori di questa bella realtà e siamo convinti che quella della collaborazione fra enti e realtà culturali sia l’unica strada percorribile sul sentiero della crescita civile e materiale di tutti».

«È un importante passo per il nostro comune – ha affermato il sindaco Flavio Stasi – sarà un attrattore per i professionisti della musica che darà prestigio alla nostra città».