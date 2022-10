Cosenza, scomparsa presidente della circoscrizione di Borgo Partenope e Sant’Ippolito: il cordoglio del sindaco Caruso

“Con Mario Romano, storico Presidente della circoscrizione di Borgo Partenope e Sant’Ippolito – quando gli organismi di partecipazione decentrata non erano stati ancora aboliti – scompare una persona perbene, dal temperamento mite e particolarmente affabile”.

Lo ha affermato il Sindaco Franz Caruso esprimendo il suo personale cordoglio e quello di tutta l’Amministrazione comunale per la scomparsa di Mario Romano che guidò, a cavallo tra la fine degli anni novanta e i primi anni del duemila, la circoscrizione di Borgo e Sant’Ippolito.

“Mario Romano – sottolinea ancora Franz Caruso – seppe spendersi, durante il periodo in cui guidò la circoscrizione di sua competenza, per l’incremento dei servizi al cittadino e per la grande capacità di ascolto delle istanze della collettività, non facendo mai mancare il proprio contributo di idee allo sviluppo del territorio. Egli si sforzò di ricreare, nelle frazioni nelle quali svolse il suo mandato, quelle condizioni di solidarietà e coesione sociale che devono rientrare sempre tra i doveri di ogni istituzione, anche la più piccola”. Il Sindaco ha, infine, espresso ai familiari di Romano le sue più sentite condoglianze.