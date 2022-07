Oicofobia, Lenin Montesanto (Otto Torri sullo Jonio): “‘Ndrangheta spesso un alibi”

«Il nostro messaggio è rivolto a chi odia la propria storia, la propria identità, la propria cultura ed è per questo che ci siamo soffermati sull’oicofobia da considerare, in chiave di provocazione, una vera patologia clinica. Abbiamo fatto leva sull’arte, in questo caso internazionale, per avvalorare la tesi del valore identitario sacro e profano. Vogliamo raccontare ai calabresi quanto è bella l’identità di cui spesso gli stessi calabresi si vergognano nei vari settori della vita sociale. Una inclinazione presente per la verità non solo in Calabria, che va superata evitando di copiare ciò che avviene altrove. Abbiamo bisogno di identità il che significa riappropriarsi della propria storia per poi confrontarsi con le altre».

Questi alcuni dei passaggi chiave dell’intervista al direttore di Otto Torri sullo Jonio, il comunicatore Lenin Montesanto nel corso dell’evento inaugurale dell’Esposizione OICOFOBIA – Santiago Ydáñez nella Calabria Straordinaria, tenutasi lo scorso 9 luglio nel Concio della Fabbrica Amarelli, alla presenza dello stesso Artista, della vice rettore dell’Università di Malaga e docente di arte Maria Jesus Martinez Silvente e, tra i numerosissimi ospiti ed autorità, dell’assessore ai servizi sociali della Regione Calabria, Tilde Minasi che ha tagliato il nastro in rappresentanza del Presidente Roberto Occhiuto.

Altra provocazione messa in campo da Otto Torri, in occasione del venticinquesimo anniversario del suo impegno innovatore e pionieristico nei territori, è il rinnovato riferimento alla ‘ndrangheta come male minore per la Calabria rispetto, ad esempio, all’oicofobia.

«La ‘ndrangheta fa del male in altro modo, chiamarla sempre in causa – ha scandito Montesanto – è diventato un alibi per giustificare le proprie sconfitte».

Apprezzamento per la nuova iniziativa di Otto Torri sullo Jonio, patrocinata tra gli altri anche dall’Ambasciata di Spagna in Italia, è stato espresso dal neo presidente della Giunta della Regione Autonoma dell’Andalusia D. Juan Manuel Moreno Bonilla, invitato a concludere l’evento nel prossimo autunno in Calabria insieme al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Esposizione visitabile ogni venerdì, fino al 12 agosto, nel Concio Amarelli.