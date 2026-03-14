Cerimonia delle Candele e ingresso di 8 nuove socie. Il Soroptimist club di Lamezia Terme celebra nel 2026 il suo ventennale

Suggestiva Cerimonia delle candele per il Soroptimist Club di Lamezia Terme che ha celebrato il tradizionale rito che unisce idealmente le donne di tutto il mondo nel segno dell’etica e della giustizia sociale, e che ha aperto ufficialmente l’anno del ventennale della fondazione del club lametino. A settembre 2026 infatti verranno celebrati i 20 anni dalla nascita dell’associazione in città, che nel tempo ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare per le iniziative a sostegno delle donne e dei diritti umani.

Dopo l’accensione delle candele, la presidente Luigina Pileggi ha ripercorso il primo anno del suo mandato, ricordando i progetti messi in campo dal club nel 2025, a cominciare dalla sala d’attesa per minori “I colori delle emozioni” nella sede Inps di Lamezia Terme, realizzata a seguito del protocollo sottoscritto con il direttore regionale dell’Inps dott. Giuseppe Greco, così come anche la collaborazione con l’Asp di Catanzaro per la realizzazione in ospedale della “Culla per la vita”, con la redazione anche di un opuscolo informativo tradotto in diverse lingue, tra cui l’arabo, russo e cinese. Non sono mancate le iniziative benefiche, come la donazione di un defibrillatore semiautomatico all’Agesci Zona del Reventino e destinato alla base scout “Don Saverio Gatti” e il contributo economico al Centro antiviolenza Demetra e al Cles a sostegno di donne e minori vittime di violenza. E poi le azioni a sostegno dell’educazione e della formazione Stem, a partire dall’incontro con la neuroscienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo e con la ricercatrice lametina Alessandra Mascaro, mentre due giovani donne laureate hanno avuto la possibilità di partecipare gratuitamente al corso sulla leadership al femminile alla Bocconi di Milano.

Imponente anche la campagna “Orange the World” che ha coinvolto scuole, farmacie, Carabinieri, Polizia di Stato e Tribunale, con eventi informativi e di sensibilizzazione, tra cui anche la realizzazione della panchina arancione davanti alle scuole per promuovere il numero antiviolenza 1522, fino al corso di difesa personale per le studentesse dell’ultimo anno delle scuole superiori lametine, organizzato insieme alla Questura di Catanzaro, infatti è tenuto dagli istruttori delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

La presidente Pileggi ha poi illustrato il programma per il 2026, che prevede, tra le altre cose, la realizzazione della stanza d’attesa per bambini anche nella sede Inps di Vibo Valentia. “Un altro progetto che porteremo avanti è “Educare a contare” – ha spiegato Pileggi – un progetto nazionale realizzato insieme a Consob per promuovere l’educazione finanziaria, che prevede corsi di formazione per gli insegnanti. Non mancheranno poi gli incontri dedicati alla medicina di genere, in particolare legate alle malattie cardiovascolari ed endocrinologiche. Un altro progetto riguarderà la rigenerazione urbana, attraverso l’illuminazione pubblica, di un luogo della città. Così come proseguiranno i progetti “storici”, come il corso per laureate alla Bocconi (la cui domanda va inoltrata entro il 31 marzo) e la campagna “Orange the world”. Essere Soroptimista significa essere sentinelle del cambiamento, consapevoli che la nostra forza risiede nella nostra coesione”.

Nel corso della cerimonia, alla quale hanno preso parte tra gli altri il comandante del Nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme tenente Andrea Trabucco e il presidente del Rotary club Armando Chirumbolo, sono state accolte nel club 8 nuove socie. Si tratta in particolare di Giovanna Caligiuri, Antonella Cardamone, Rosa Maria De Pino, Vivienne Ionà, Rosamaria Montesanti, Eugenia Montilla, Giusy Sparti e Azzurra Trapuzzano.