Referendum sulla giustizia, domani gazebo informativo a Catanzaro per promuovere il Sì

Domani, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, sul Lungomare “S. Pugliese” di Catanzaro, altezza bar Marrons Glacès, sarà operativo un gazebo informativo del Comitato “Sì Riforma” per promuovere le ragioni del Sì al Referendum sulla riforma della giustizia.
Il Comitato sarà a disposizione della cittadinanza per approfondire e chiarire i punti importanti della riforma.
Il Comitato è promosso da magistrati, componenti di organi rappresentativi delle giurisdizioni, docenti universitari, avvocati, esponenti della società civile e del mondo della comunicazione.