“Insieme per difendere e diffondere la pace”. I.C. Perri – Pitagora – Don Milani: i bimbi della scuola dell’infanzia per le vie di Lamezia Terme, un arcobaleno di gioia e colori all’insegna dell’amicizia e della libertà

“Se la tematica dell’istituto ci porta a riflettere su ‘Diritti, doveri e partecipazione’, educare i bimbi della scuola dell’infanzia impegna noi docenti ad insegnare quanto importante sia il valore della pace. Soprattutto oggi”.

È quanto affermano le maestre delle scuole dell’infanzia dell’I.C. Perri – Pitagora – Don Milani. In questi giorni i piccoli alunni dei plessi di San Teodoro, Piccolo Principe, T. Fusco, Filzi e Platania hanno sfilato per le vie della città, intonando note di pace e diffondendo i colori dell’amicizia. I bambini hanno realizzato le magliette nei colori dell’arancio, del verde, del rosso, del giallo, dell’azzurro e del celeste, un arcobaleno di gioia che ha coinvolto intere famiglie e tanti passanti, molti dei quali – anche solo per curiosità – hanno sorriso ai piccoli che salutavano con allegria.

Colombe, mani che si intrecciano, arcobaleni e sorrisi, disegni stilizzati con una parola “pace” che riecheggia in tutte le lingue.

È di tutti il diritto alla pace, è dovere di tutti difenderla e tutti devono partecipare per diffonderla, ed allora anche una riflessione diviene atto concreto, azione che impegna a far bene e a far del bene.

La scuola non è solo didattica, è vita vera condivisa, partecipazione ed esperienza.

“La scuola che educa alla vita è la nostra vera vittoria – afferma il dirigente dell’I.C. Perri – Pitagora – Don Milani Giuseppe De Vita – la rivincita di un sistema che deve aprirsi al territorio e all’esperienza concreta, che affianca alla tradizione l’innovazione, che orienta sin da piccoli, che include, che promuove i veri valori e concretamente li sostiene”.