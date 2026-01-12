Lamezia Domani: “Il Comune partecipa al bando ‘Rigenerazioni’: una proposta progettuale per lo sviluppo dell’area di Sant’Eufemia”

Il Comune di Lamezia Terme, il 9 gennaio scorso, ha presentato una proposta progettuale nell’ambito del bando “Rigenerazioni di Sport e Salute”, finalizzata alla rigenerazione urbana e sociale dell’area di Sant’Eufemia, uno dei contesti strategici per uno sviluppo equilibrato e inclusivo della città.

«La proposta – affermano Mimmo Gianturco, Presidente della V Commissione Consiliare Pianificazione, Sviluppo, Governo del territorio e Francesco Caruso Vice Presidente della III Commissione Consiliare Sanità, Politiche Sociali, Ambiente – nasce da un lavoro condiviso nei mesi scorsi tra Amministrazione comunale e realtà qualificate e consolidate del territorio, attive da anni nei settori sociale, educativo, culturale e sportivo. Un percorso costruito mettendo a sistema competenze, esperienze e professionalità, all’interno di una visione integrata di rilancio dell’area, in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale».

«L’intervento – proseguono Gianturco e Caruso – è orientato a rafforzare la funzione sociale degli spazi urbani, promuovendo inclusione, partecipazione attiva e coesione comunitaria, con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie e alle fasce più fragili della popolazione».

In caso di accoglimento del progetto, l’area di Sant’Eufemia potrà beneficiare di:

•una riqualificazione funzionale e sociale degli spazi urbani;

•l’attivazione di servizi educativi, sportivi e aggregativi strutturati e continuativi;

•il contrasto al disagio sociale e alla marginalità attraverso presìdi di comunità;

•il rafforzamento delle reti territoriali e del senso di appartenenza;

•un miglioramento della vivibilità e della sicurezza percepita del quartiere.

«Un percorso coerente con gli obiettivi e gli impegni assunti con i cittadini in campagna elettorale – concludono Gianturco e Caruso – che punta a una rigenerazione concreta e duratura dei quartieri, partendo dall’ascolto e dalla valorizzazione delle comunità locali».