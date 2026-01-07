Metropolitana di superficie, Iemma e i tecnici di Ferrovie della Calabria: sopralluogo a Pistoia per garantire accessibilità ai cittadini

Un sopralluogo tecnico in località Pistoia ha permesso di constatare le condizioni di fruibilità della metropolitana di superficie e l’accessibilità del servizio per i cittadini. Alla verifica hanno partecipato i tecnici di Ferrovie della Calabria e la vicesindaca di Catanzaro, Giusy Iemma. E’ stato appurato che nel quartiere Pistoia, lato via Caduti XVI Marzo, permane una criticità legata alla presenza di un cantiere aperto, nelle more del completamento della Linea C, che impedisce ai residenti di raggiungere la stazione di riferimento. Una situazione che limita l’utilizzo di un’infrastruttura strategica e che richiede interventi rapidi e risolutivi.

Durante l’incontro è stata condivisa la necessità di completare il camminamento pedonale che, dall’interno dell’agglomerato urbano, consente di raggiungere in sicurezza la fermata della metropolitana di superficie. Si tratta di un intervento limitato a pochi metri, realizzabile in tempi brevi, ma essenziale per garantire piena funzionalità al servizio. Nel frattempo, la vicesindaca ha richiesto a Ferrovie della Calabria di assicurare un servizio sostitutivo su gomma, così da ridurre i disagi per i cittadini.

“La metropolitana di superficie è un’infrastruttura strategica destinata a cambiare il volto della mobilità urbana della nostra città – ha dichiarato la vicesindaca Giusy Iemma – e proprio per questo non possiamo permettere che criticità organizzative o cantieri in corso ne compromettano l’accessibilità. È urgente istituire un tavolo tecnico presso il Comune, coinvolgendo tutti gli attori interessati, per coordinare gli interventi e ottimizzare il servizio, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e il diritto a una mobilità efficiente, sicura e sostenibile”.