Canadair, l’appello dell’associazione ‘La Costa dei Feaci’: “Restino a Lamezia Terme per garantire sicurezza e interventi rapidi”

“I Canadair devono rimanere operativi sull’aeroporto di Lamezia Terme. Non è una posizione ideologica né una contrapposizione territoriale, ma una valutazione di merito che riguarda la sicurezza, l’efficacia dei soccorsi e la tutela di un patrimonio naturale fragile e insostituibile. Spostare la base antincendio aerea a Crotone significherebbe allungare i tempi di intervento e indebolire la capacità di risposta in una regione già duramente colpita dai roghi”.

A dirlo con chiarezza e fermezza è l’Associazione La Costa dei Feaci, che lancia l’allarme dopo l’ipotesi avanzata dalla Società degli Aeroporti Calabresi (SACAL) di trasferire la base Canadair dallo scalo di Sant’Eufemia a quello di Crotone.

Per l’associazione, “ridurre il tema a una differenza di pochi minuti equivale a negare la realtà delle emergenze. Quando un incendio si sviluppa, sottolineano dal sodalizio, il tempo non è relativo ma assoluto: ogni minuto può segnare il confine tra un fronte controllabile e una catastrofe ambientale. In emergenza anche un solo secondo può fare la differenza”.

“La centralità di Lamezia Terme non è una convenzione storica, ma una funzione strategica riconosciuta. La sua posizione consente di raggiungere rapidamente sia i versanti tirrenici sia le aree montane interne, spesso le più colpite dagli incendi boschivi. Spostare il presidio significherebbe decentrare il fulcro del soccorso aereo del Mezzogiorno, rompendo un equilibrio costruito per garantire copertura, rapidità e continuità operativa.

La Calabria non è un territorio qualunque: è un mosaico di parchi, riserve, aree protette e biodiversità di valore internazionale. Ogni ritardo negli interventi antincendio espone questo patrimonio a danni irreversibili. La tutela dell’ambiente non può dunque essere subordinata a logiche di convenienza economica o a strategie di rilancio infrastrutturale che nulla hanno a che fare con la protezione civile.

Non è un caso che le autorità competenti in materia di soccorso e protezione civile, a partire dai Vigili del Fuoco, abbiano già espresso parere contrario allo spostamento della base. La distribuzione nazionale dei Canadair risponde a criteri di copertura strategica e Lamezia rappresenta uno snodo essenziale. Alterare questa configurazione significa ridurre l’efficacia complessiva del sistema, non migliorarla”.

La Costa dei Feaci richiama infine la Regione Calabria a “una scelta di responsabilità”. Governare, affermano dall’associazione, “significa mettere al primo posto la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del territorio, anche quando questo comporta decisioni non accomodanti. I Canadair servono a spegnere incendi, non a riequilibrare conti aeroportuali. La Calabria non può permettersi di giocare con il tempo, perché un piccolo errore rischia di mettere a repentaglio il patrimonio verde e boschivo di gran parte del Sud Italia”.