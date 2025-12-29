L’Antica Congrega Tre Colli celebra il giorno della sua fondazione

Si rinnova la tradizione per l’associazione Antica Congrega Tre Colli di Catanzaro, che, come ogni 28 dicembre, celebra il suo anniversario di fondazione. Giunta alla quarantaduesima edizione, la ricorrenza ha visto i numerosi associati – “congregari” rispondere alla convocazione del Presidente Francesco Bianco, ritrovandosi in un locale alle porte di Catanzaro, per onorare la nascita del sodalizio e, soprattutto, “Sua Maestà” l’Illustrissimo morzello.

Dal lontano 1984, anno di fondazione, di strada ne è stata fatta molta. Alla presenza dell’associato onorario Silvestro Bressi, e animati dalla consueta passione e goliardia, i congregari hanno indossato il rigoroso “mantesino” rosso d’ordinanza per celebrare il piatto principe della tradizione gastronomica catanzarese.

La data del 28 dicembre assume un valore particolare poiché rappresenta l’unico momento dell’anno in cui è consentito l’ingresso ai nuovi adepti, ammessi nell’associazione solo dopo essersi sottoposti al rito del giuramento. Tra una portata e l’altra del pranzo a base di Illustrissimo — preparato per l’occasione dalla Chef Anita Ferragina — si è svolto dunque il “battesimo” dei nuovi associati.

Quest’anno rappresenta un passaggio fondamentale l’esordio del “gruppo giovani” (fascia d’età 16-24 anni): una novità che, secondo il Presidente Bianco e il Consiglio Direttivo, traccia un nuovo percorso cruciale per la crescita associativa, all’insegna della difesa e della promozione di questo piatto identitario, vera ricchezza di una tradizione secolare.

Tra i nuovi ingressi spicca, inoltre, la nomina ad onorario del Prof. Alessandro Campi. Catanzarese di nascita, Ordinario di Storia delle dottrine politiche all’Università degli Studi di Perugia e Direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Campi arricchisce con il suo prestigioso profilo le fila della Congrega.

Una chiusura d’anno festosa che, dopo il tradizionale scambio di auguri, ha visto i presenti darsi appuntamento alle attività del nuovo anno.