Soroptimist d’Italia dona un kit ai Carabinieri di Squillace per ascoltare le vittime di violenza

Il Soroptimist Club Catanzaro, rappresentato dalla presidente Stefania Muzzi, in data odierna, nell’ambito del progetto nazionale “Una stanza tutta per sé“, ha consegnato alla Stazione dei Carabinieri di Squillace una valigetta portatile costituita da un notebook e da una microtelecamera integrata, destinata alla registrazione audio-video delle denunce e delle escussioni. Il kit, donato dall’Unione Italiana nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto con il Comando Generale dell’Arma, consente di effettuare l’ascolto anche in assenza di una stanza di ascolto protetta dedicata.

Attraverso iniziative concrete come questa, il Soroptimist Club Catanzaro ribadisce il proprio impegno nel favorire modalità di ascolto attente e rispettose, che permettano alle donne di essere accolte e tutelate nel momento delicato della denuncia. La tecnologia, in questo caso, diventa uno strumento di umanizzazione, non sostituisce la relazione, ma la rafforza, rendendo possibile un ascolto più attento e meno traumatico.

Fondamentale è, inoltre, la collaborazione istituzionale con l’Arma dei Carabinieri, presidio imprescindibile di legalità e prossimità sul territorio.

La donazione verrà celebrata nei prossimi giorni presso i locali della Stazione dei Carabinieri di Squillace.