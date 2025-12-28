Servizi speciali AMC per gli eventi di fine anno e il Capodanno RAI al quartiere Lido

In vista degli eventi di fine anno e dello spettacolo di Capodanno RAI

“L’Anno che verrà”, in programma nel Quartiere Lido, AMC S.p.A. ha predisposto un piano straordinario di

mobilità per i giorni 30 e 31 dicembre, con l’attivazione di aree parcheggio e servizi di bus navetta dedicati,

finalizzati ad agevolare l’afflusso del pubblico e garantire spostamenti più fluidi e sicuri in città.

Nella giornata del 30 dicembre sarà disponibile l’area parcheggio dell’Ente Fiera “Giovanni Colosimo”, già

area Magna Graecia, con tariffa ordinaria e servizio di bus navetta al costo di 4 euro andata e ritorno, attivo

dalle ore 17:00 alle ore 2:30. Nella stessa fascia oraria sarà operativo anche il servizio di bus navetta dal

Centro Storico (Terminal Kennedy), sempre con tariffa di 4 euro andata e ritorno, a servizio dell’area

interessata dagli eventi.

In occasione della serata di Capodanno del 31 dicembre, dedicata allo spettacolo RAI “L’Anno che verrà”, il

dispositivo di mobilità sarà ulteriormente potenziato. Sarà nuovamente disponibile l’area parcheggio

dell’Ente Fiera “Giovanni Colosimo”, con servizio di bus navetta attivo dalle ore 16:00 alle ore 4:00, così

come il collegamento dal Centro Storico (Terminal Kennedy), operativo nella medesima fascia oraria e con

la stessa tariffa.

Sempre nella giornata del 31 dicembre sarà inoltre disponibile il parcheggio presso il Parco Commerciale

“Le Fontane”, con servizio di bus navetta attivo dalle ore 18:00 fino alle ore 4:00, al costo di 4 euro andata

e ritorno.

Al fine di consentire all’utenza di raggiungere agevolmente la metropolitana, AMC S.p.A. attiverà inoltre un

collegamento dedicato dal Centro Storico verso la Stazione FDC Sala, operativo dalle ore 18:00 alle ore

4:30.

I biglietti per i servizi di bus navetta sono acquistabili presso le biglietterie mobili predisposte nei tre hub

principali – Ente Fiera “Giovanni Colosimo”, Terminal Kennedy e Parco Commerciale “Le Fontane” – e, in

caso di salita alle fermate intermedie, anche direttamente a bordo dei mezzi.

Per quanto riguarda il pagamento della sosta, il ticket del parcheggio, esclusivamente per l’area Ente Fiera

“Giovanni Colosimo”, è acquistabile tramite i parcometri installati e attraverso i fornitori convenzionati con

AMC S.p.A., tra cui EasyPark, MyCicero, Telepass, MooneyGo, Parking My Car e Drop Ticket.