Tradizione e convivialità: celebrato il Convivio di Natale dell’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Catanzaro

Domenica 14 dicembre, presso Le Querce Country a Sarrottino (Tiriolo), si è svolto il tradizionale Convivio di Natale dell’Accademia Italiana della Cucina, occasione di incontro e di scambio di auguri tra i soci, sotto la guida della Delegata di Catanzaro Rosanna Nicotera Muscolo.

L’evento ha registrato la partecipazione dei Delegati delle altre province calabresi, accompagnati dai rispettivi Accademici, e ha rappresentato anche un momento celebrativo per il recente e significativo riconoscimento della cucina italiana quale patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’UNESCO.

L’Accademia calabrese ha espresso soddisfazione e orgoglio per un riconoscimento che valorizza anche l’appartenenza a un’iniziativa nazionale fondata nel 1953 da Orio Vergani, con l’obiettivo di tutelare, studiare e diffondere nel mondo la tradizione culinaria italiana.

La splendida cornice della struttura e il pranzo raffinato, scelto dalla Delegata insieme al management della struttura ospitante, hanno confermato ancora una volta la bontà e l’eccellenza dei sapori mediterranei che caratterizzano la cucina italiana.