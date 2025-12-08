Malattie rare, due giornate di sensibilizzazione e beneficenza all’Università Magna Graecia di Catanzaro

L’Università Magna Graecia di Catanzaro, la Pastorale universitaria dell’ Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace e la Fondazione Telethon hanno organizzato due giornate di sensibilizzazione sulle malattie rare. La collaborazione avviata, unica nel suo genere, rappresenta un fondamentale momento di incontro tra la comunità scientifica, le istituzioni e gli studenti con la finalità di aumentare la consapevolezza e stimolare il dibattito sulla ricerca e sulla qualità della vita dei pazienti affetti da patologie genetiche rare. L’iniziativa di sensibilizzazione e beneficenza si svolge nel contesto accademico attraverso due postazioni informative a cura di Telethon: una collocata nell’Edificio delle Bioscienze (ingresso Rettorato), l’altra nell’Edificio giuridico-economico-sociale.

Durante le due giornate saranno distribuiti materiali divulgativi e sarà possibile effettuare donazioni in favore della Fondazione Telethon acquistando i “Cuori di cioccolato”, sostenendo la ricerca sulle malattie rare e la speranza in occasione del Natale. All’evento di apertura, in programma alle ore 11:00 di martedì 9 dicembre nell’Edificio delle Bioscienze dell’Umg (ingresso rettorato), interverranno il rettore dell’Ateneo di Catanzaro, prof. Giovanni Cuda, il cappellano dell’Umg e direttore della pastorale universitaria dell’Arcidiocesi Catanzaro-Squillace, don Roberto Corapi, ed il coordinatore Telethon per la Calabria, Raffaele Marasco.