Il 4 dicembre a Catanzaro la conferenza “Educazione finanziaria e legalità”

La BCC della Calabria Ulteriore, insieme a FSP Polizia di Stato e U.S. Catanzaro 1929, invita a prendere parte alla conferenza “Educazione finanziaria e legalità“, in programma giovedì 4 dicembre alle ore 9.00 presso il Teatro Politeama di Catanzaro.
L’iniziativa rappresenta l’evento conclusivo del mese dell’educazione finanziaria e coinvolgerà tutte le scuole superiori della città. Un momento di confronto e approfondimento per promuovere, attraverso la conoscenza e la consapevolezza economica, il valore della legalità e del rispetto delle regole nella vita quotidiana.
Saluti istituzionali:
Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro
Antonio Montuoro, Assessore Regionale ad Ambiente Sicurezza Legalità
Interventi:
Giuseppe Linares, Questore di Catanzaro
Gregorio Ferrari, Presidente BCC della Calabria Ulteriore
Paolo Morganti, Direttore Generale U.S. Catanzaro 1929
Franco Maccari, Vicepresidente Nazionale FSP Polizia di Stato
Castrese De Rosa, Prefetto di Catanzaro
Modera:
Concetta Schiariti, Giornalista e Vicepresidente BCC della Calabria Ulteriore