“Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare” - Jean-Paul Sartre
HomeCalabriaCatanzaroEvento conclusivo del progetto SPREAD – Strategie preventive a contrasto delle dipendenze...
CalabriaCatanzaro

Evento conclusivo del progetto SPREAD – Strategie preventive a contrasto delle dipendenze comportamentali e d’abuso

Un anno di lavoro intenso, fatto di ascolto, sperimentazione e dialogo tra istituzioni, scuole, operatori e terzo settore, chiuso in un momento conclusivo al Centro Polivalente “M. Rossi” di Catanzaro dove nei giorni scorsi si è svolto il focus group finale di SPREAD – Strategie preventive a contrasto delle dipendenze comportamentali e d’abuso, progetto promosso dal Centro Calabrese di Solidarietà ETS e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un percorso che – come ricordato nella presentazione progettuale – nasce con l’obiettivo di disseminare prassi di prevenzione, rafforzare le life skills dei giovani, creare spazi scolastici di ascolto (welfare student group) e supportare precocemente situazioni di disagio

L’appuntamento conclusivo è stato dedicato alle lesson learned, le lezioni apprese in quasi due anni di attività: un confronto interistituzionale per condividere letture aggiornate del fenomeno, analizzare i fattori di rischio e di protezione, mappare servizi, criticità e buone pratiche, e porre le basi di una coprogettazione partecipata rivolta ai giovani tra i 14 e i 21 anni, target centrale del progetto.

Alla discussione hanno preso parte i rappresentanti del Centro Giustizia Minorile di Catanzaro assieme all’Ufficio servizi sociali minorili, della Questura (area minori), dei referenti del Comune di Catanzaro (Area Adulti e Minori) a operatori ed ETS impegnati sul tema, tra cui Cooperativa Sociale Zarapoti e Comunità Progetto Sud, partner di SPREAD, e la cooperativa Kyosei. Assente, e rilevata come significativa, la rappresentanza dei Servizi Pubblici per le Dipendenze.

Aprendo i lavori, il responsabile tecnico del progetto, Andrea Barbuto, ha sottolineato:

«Lo scopo di oggi è incontrare le istituzioni per fare il punto sul fenomeno e rinnovare l’invito a rinsaldare questa alleanza educativa e pedagogica. SPREAD è durato tre anni e ha coinvolto i territori di Catanzaro e Lamezia Terme: auspichiamo che da questo tavolo nasca una sinergia capace di evitare un’ulteriore diffusione delle dipendenze, creando uno spazio interistituzionale stabile».

Le criticità emerse: nuove sostanze, social e solitudine dei giovani

Dal confronto sono emersi alcuni elementi ricorrenti: la diffusione crescente di cocaina anche tra i giovanissimi; il ruolo sempre più rilevante del gioco d’azzardo e delle dipendenze comportamentali; la difficoltà di fare prevenzione con un linguaggio comprensibile alla fascia di età coinvolta; l’aumento delle occasioni di contatto con gli spacciatori tramite i social network.

Su questo tema è intervenuto il Commissario Capo della Polizia di Stato, Giuseppe Travagliante, insieme all’Ispettore Fabrizio Corapi, evidenziando che «persino le droghe considerate leggere sono oggi molto più pericolose, mentre il web facilita la reperibilità e l’avvicinamento ai circuiti illegali».

Di forte impatto anche la riflessione della presidente del Centro Calabrese di Solidarietà Ets, Isolina Mantelli: «I giovani vivono una grande solitudine, hanno perso speranza e fiducia. La cocaina diventa un rifugio immediato perché stimola serotonina. Ma il vero fronte da combattere è il malessere: dobbiamo conquistare i ragazzi, riempire in modo intelligente il loro tempo libero, creare occasioni di aggregazione reale».

Dagli ETS partner sono giunti ulteriori stimoli. Ampelio Anfosso, presidente della Cooperativa Zarapoti, ha invitato a superare i campanilismi, mentre Angelina Ianchello di Progetto Sud ha ricordato che gli interventi nelle scuole non possono essere episodici: «Serve continuità, serve rete».

Particolarmente significativa la testimonianza dei giovani volontari e membri del servizio civile, che hanno raccontato il “sommerso” della movida e il disagio nascosto di molti coetanei: un contributo che conferma la necessità di spazi di ascolto, prevenzione e sostegno continuo.

Nel corso della mattinata è stato restituito anche il percorso progettuale svolto con decine di studenti delle scuole superiori di Catanzaro e Lamezia Terme, coinvolti in: laboratori esperienziali; attività con realtà aumentata; un’innovativa escape room dedicata alle dipendenze; il Muro dei pensieri, dove i ragazzi hanno espresso riflessioni sul benessere e sulla libertà.

Attività pensate per “imparare facendo”, per aumentare consapevolezza e responsabilità, e per dotare le scuole – come previsto dalla progettazione – di spazi strutturati di ascolto e programmazione

La discussione finale ha portato alla definizione di due priorità condivise: Occuparsi dei ragazzi nei tempi extra-scolastici, creando alternative aggregative reali; formare i genitori, perché siano più consapevoli del loro ruolo nel processo educativo.

A partire da queste linee strategiche, i partecipanti hanno proposto di redigere un documento congiunto da presentare alla Regione Calabria, con misure concrete per l’inclusione del target giovanile nelle politiche sociali e nella prevenzione del disagio.

SPREAD non si conclude qui. Il Focus di fine progetto vuole essere solo l’inizio di una nuova fase di rete e coprogettazione, basata su ciò che è stato appreso e sulle relazioni costruite: una prevenzione che ascolta, dialoga e cresce insieme ai giovani, per restituire loro fiducia, strumenti e opportunità.

Articolo PrecedenteKairos Nuoto Lamezia, ancora una medaglia per Noemi Canino: arriva l’Argento alle Olimpiadi di Tokyo
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Catanzaro riabbraccia Francesca Morvillo: grande successo per la seconda tappa dello spettacolo al Teatro Comunale

Quando un albero mette radici, cresce anche la comunità. Alla “San Francesco” piantati due abeti donati da Kiwanis, Calabria Condivisa, Kairòs e Mondadori Point...

Il 28 novembre al Museo del Presente di Rende un convegno ed una mostra ricorderanno Anna Kuliscioff,

L’ANCRI di Cosenza dona un defibrillatore al Campo Scuola di via degli Stadi. Il sindaco Franz Caruso: “Un gesto di grande valore per l’intera...

Il Comune di Taurianova si prepara alla comunità energetica. Il sindaco Biasi: “Cosi avvantaggeremo famiglie e imprese”

Reggio Calabria Capitale del Calcio da Tavolo: arriva il “Guerin Subbuteo 2025”

La commemorazione del Tenente Pilota Mimmo Malavenda

Prime nevicate: interventi Anas sulle strade della provincia di Cosenza

“Il Cammino della Responsabilità” – al via il ciclo di incontri nella provincia di Cosenza

Cultura, Succurro presenta la IV edizione del Premio Internazionale Città di Gioacchino da Fiore: tra i premiati Franca Melfi, Manuela Arcuri e Isabel Russinova

Ornella Vanoni, un incontro indimenticabile al Festival d’Autunno

Kairos Nuoto Lamezia, ancora una medaglia per Noemi Canino: arriva l’Argento alle Olimpiadi di Tokyo

La Città Metropolitana celebra il successo di Catoja in Festa a Benestare: la felpa ufficiale consegnata dal sindaco Mantegna al sindaco metropolitano Falcomatà

Redel Reggio Calabria, domani arriva la capolista Ragusa: palla a due ore 18

L’ex sindaco di San Giovanni in Fiore: “Lavori in paralisi al reparto di medicina generale dell’ospedale”

Completato anche il tratto aggiuntivo della Gallico-Gambarie: dal prossimo weekend l’apertura al traffico degli ultimi due viadotti per ulteriori 600 metri di strada a...

Reggio Calabria, Archi Carmine vive il suo giorno più atteso: la dedicazione della chiesa “Maria Santissima del Carmelo”

Bisignano, nel plesso Giardini l’autunno si impara con le mani: la sezione primavera racconta i colori e i profumi della stagione

Sinistra Italiana: “Al Comune di Reggio vicende surreali. Proponiamo costruzione di una giunta realmente politica”

Serie B interregionale: Bim Bum Basket Rende attesa a Barcellona P.G.

“Estemporanee cromie”: il silenzio del colore che racconta Reggio

Referendum Giustizia, Capezzoli (Insieme per l’Italia): “Il voto sì non aiuta i cittadini, ma protegge politici corrotti e mafiosi”

Crotone, controlli della polizia agli autonoleggi: chiesta la chiusura di due aziende per diverse irregolarità

45esima stagione concertistica “L’Hera della Magna Graecia”: a Crotone torna la flautista Luisa Sello

“La notte di Natale”: il viaggio poetico di Padula rivive in scena a Reggio Calabria

Trotta (Cgil): “La Calabria affonda e il governo pensa a Ponte e Autonomia”

Violenza di genere, Mendicino punta sulla formazione: in programma un incontro di autodifesa

Reggio Calabria dedica una via all’astrofisico Paolo Mazzei

L’associazione di volontariato Don Milani incontra a Pellaro il presidente dell’Ace

Reggio Bic, Adam Simonek: “Porto Torres sarà una battaglia. Ma ho fiducia in noi”

Cosenza, successo per “Eroi, Sogni e Leggende”: il sindaco Caruso emozionato per l’Orchestra Sinfonica Brutia

Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne: evento a Pizzo

Lamezia Terme, Gianturco e De Sensi: “Lunedì partono i lavori di viabilità a San Teodoro”

Reggio: stasera la presentazione del libro libro “Pentalogia dell’amore”, di Rosario Castelli

Lavoro regolare, formazione e tutele: l’Ente Bilaterale celebra 25 anni di attività

Una rete integrata tra Musei e siti culturali. Ok in Giunta al Protocollo d’intesa Comune-Metrocity-MArRC

Il Comune di Motta San Giovanni mette a disposizione stand espositivi per i Mercatini di Natale

Reggio omaggia, con l’intitolazione di una via, l’astrofisico Paolo Maffei

Qualità della vita, Cgil: “La Calabria affonda e il governo pensa a Ponte e Autonomia Differenziata”

A Trebisacce la mostra dedicata a Carlo Acutis

Premio di scrittura “Le Città di Berto”: tra i vincitori gli studenti di Lamezia Terme e Vibo Valentia

Ente Parco Nazionale e CAI: una collaborazione strategica per l’Aspromonte

Protocollo intesa tra Lions Club Polistena Brutium e Caritas Diocesana con attivazione sportello Antiusura e Contrasto alla Ludopatia

Hermes Praticò è il nuovo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Reggio Calabria

Liceo Classico Telesio: L’Orientamento di un “Classico d’Avanguardia” tra Metodo e Sperimentazione

Giovani Democratici di Reggio Calabria: “Mentre la Calabria continua a soffrire, la destra pensa solo alle poltrone”

Ruba un cellulare nella stazione di Catanzaro: denunciato 49enne

Reggio Calabria, presentato il IV Trofeo Anassilao: assegnati i quattro premi

Caso Shalabayeva, Musella: “Amarezza e vicinanza alla polizia di Stato e a Renato Cortese”

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Senza alta velocità non risolve nulla”

Clima, Verdi Italiani: “Dihiarazioni Von Der Leyen inopportune, Europa non può indebolire la lotta ai fossili”

Vibo Valentia: Forza Italia non presenterà alcuna lista alle elezioni provinciali

Reggio BIC, vittoria e già testa a Porto Torres: parla Amelia Cugliandro

Il Consiglio di Stato conferma il “no” al self check-in per gli affitti brevi: accolte le istanze del Ministero dell’Interno e di Federalberghi

Filippo Cogliandro rappresenta l’Italia al X Foro Mundial de la Gastronomia Mexicana Patrimonio Unesco

Corigliano-Rossano, smartphone vietati e IA promossa. Renzo: “Questa non è educazione. La confusione di stato rischia di diventare schizofrenia educativa”

Quattro ergastoli per due omicidi avvenuti nel 2012 a Vibo Valentia [I NOMI]

All’istituto comprensivo Gatti-Manzoni-Augruso di Lamezia Terme una scuola “fuori… classe”

Reggina, rinforzo a centrocampo: preso lo svincolato Lamine Fofana

“Urliamo contro la violenza di genere”: a Crotone l’incontro promosso da Uil Calabria e Soroptimist

Settore corilicolo in crisi, il Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria sollecita interventi urgenti con un’assemblea straordinaria

L’Amministrazione comunale di Caulonia ha celebrato la Festa dell’Albero

SS106, a Melito di Porto Salvo l’iniziativa di memoria e sicurezza dell’ODV “Basta Vittime”

«Con-fronti»: a Florense Tv il dibattito su cibo, ambiente, salute e futuro tra tradizione calabrese e prospettive glocali

Cittanova (RC), la Scuola di Recitazione della Calabria accende il dialogo tra giovani, giustizia e impegno civile

Catanzaro, primo incontro tra FNS Cisl Calabria e la nuova Provveditrice degli Istituti Penitenziari

Montepaone investe nella sicurezza del territorio con una nuova stazione meteorologica professionale

“La Divina Commedia Opera Musical” arriva a Reggio Calabria: spettacoli dal 5 al 7 marzo 2026

Reggio Bic, domani la sfida sul parquet sardo: alle 15:30 il match contro gli Asinara Waves

“Bevo e V’Incanto”: degustazione vini e musica, esperienza sensoriale a Cosenza

“Non toccatela. Mai! La sua vecchiaia non giustifica il tuo potere”: la campagna contro la violenza sulle donne anziane, promossa dalla Fondazione Ra.Gi.

A Crotone torna “Musica & Fumetti”: arte, note e matite in scena per la quinta edizione

Cosenza, Consiglio comunale straordinario il 25 novembre contro la violenza sulle donne

Da cacciatore ad ambientalista: la storia di Antonio Barca al CAI Aspromonte

Giornate FAI per le Scuole: anche in Calabria si aprono borghi e monumenti agli studenti

Altomonte sciolto per infiltrazioni mafiose

I Carabinieri Forestali celebrano la natura e piantano l’Albero di Falcone a Reggio Calabria

Torna a Cosenza la Corri Cosenza Green: sport, sostenibilità e storia della città in un unico percorso

Cassano All’Ionio celebra la Giornata contro la violenza sulle Donne con flashmob, panchine rosse e iniziative scolastiche

A Confesercenti ‘Visione Reggio 2030’ Falcomatà: “Documento che è frutto di un percorso di condivisione”

Camera di Commercio di Reggio Calabria “Nuova fase del progetto per la valorizzazione del bergamotto quale attrattore turistico”

Catanzaro, lavori ponte Fiumarella: parziale chiusura tratto lungomare il 24 e 28 novembre

Festa dell’Albero a Crotone: bambini protagonisti delle piantumazioni e lancio del Bosco Urbano

Visione Reggio 2030: Confesercenti presenta il piano strategico per lo sviluppo integrato della città e dell’area metropolitana

Festival d’Autunno XXII edizione: un trionfo di arte e innovazione tra tradizione e linguaggi senza tempo

Sanità, il caso del piccolo Mariano arriva a Roma: interrogazione di Irto che chiede “l’intervento del governo per curare al meglio il minore”

Bracconaggio in Aspromonte: denunciato un uomo che cacciava esemplari di ghiro

Asp Cosenza: giornate vaccinali nei paesi interni per garantire assistenza e prevenzione influenzale

Lavori alla scuola Montessori, accordo tra il Comune di Vibo Valentia e l’Istituto delle Suore della Carità

Storie di comunità che resistono: nasce l’Atlante della Restanza di Vito Teti

Reggio, mercatino di Natale: pubblicata la manifestazione di interesse per la vendita di prodotti a Piazza Duomo

Catanzaro, cambia il senso di marcia su Corso Mazzini: nuove regole da sabato 22 novembre

L’Unical cresce nel Global Ranking di Shanghai e con Water Resources entra nella top 100 mondiale

San Giovanni in Fiore, finanziato con 40mila euro il progetto “Coschino Art”

Confartigianato Imprese Calabria al convegno della Camera di Commercio: “ZES, lavoro e infrastrutture: servono misure a misura di micro e piccole imprese”

Parcheggi smart a Cosenza: via libera al project financing della Giunta Caruso

“La vita… in Comune”: il 12 dicembre studenti a Palazzo San Giorgio per la Giornata della Trasparenza e della Legalità

Domani il XXXVIII Congresso SIP Calabria: a Catanzaro il confronto sui temi più attuali della pediatria

“Consultorio di Cariati chiuso per carenza di personale”: l’allarme di Anna Laura Orrico

È oro per Noemi Canino a Tokyo: l’atleta della Kairos Nuoto Lamezia trionfa con la staffetta azzurra alle Deaflympics 2025

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook